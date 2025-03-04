Söktermer

    Kan jag ladda min Philips-rakapparat efter varje rakning?

    Publicerad på 4 mars 2025

    Du behöver inte ladda din Philips-rakapparat efter varje rakning, men du kan göra det om du vill. Philips rakapparater innehåller litiumjonbatterier och daglig laddning påverkar inte batterihälsan avsevärt.

    Många Philips-rakapparater har en indikator för låg batterinivå som du kan använda för att avgöra när du behöver ladda apparaten. 

    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HS7980/15 , HS5980/15 , HS9980/15 , XP9403/31 , XP9402/46 , XP9402/31 , XP9402/11 , XP9401/38 , XP9400/31 , XP9208/30 , XP9207/30 , XP9205/30 , XP9204/33 , XP9204/30 , XP9204/10 , XP9203/30 , XP9202/33 , XP9202/30 , XP9202/10 , XP9201/33 , XP9201/30 , XP9200/33 , XP9200/30 , X9003/30 , X9002/30 , X9002/10 , X9001/30 , X9001/10 , X9000/30 , X9000/10 , XP9405/31 , XP9404/46 , XP9405/11 , XP9404/38 , XP9404/31 , X3001/00 , X5012/00 , X5006/00 , X5004/00 , X3053/00 , X3052/00 , X3051/00 , X3003/02 , X3003/00 , S1134/00 , SP9841/32 , S7887/63 , S7887/55 , S7887/35 , S7886/78 , S7886/58 , S7886/55 , S7886/35 , S7885/63 , S7885/55 , S7882/54 , S5898/79 , S5898/50 , S5889/50 , S5889/11 , S5887/69 , S5887/35 , S5887/13 , S5885/35 , S5884/38 , S5884/35 , S5880/50 , S5466/18 , S5466/17 , S3344/13 , S3343/13 , S3342/13 , S3243/12 , S3242/12 , S3241/12 , S3145/00 , S3144/00 , S3143/02 , S3143/00 , S1142/02 , S1142/00 , S1141/00 , SP9882/36 , S9975/54 , S3341/13 , X3002/00 , S3244/12 , S9531/26R1 , S6640/44R1 , SP9820/18R1 , S9711/41R1 , S9711/31R1 , S9983/55 , S5583/38 , S8697/23 , S8692/55 , S9974/35 , S9974/55 , S9975/55 , S9980/54 , S9980/59 , S9980/74 , S9982/55 , S9982/59 , SP9871/22 , S7783/63 , S3230/52 , S5885/69 , S5579/69 , S7882/55 , S7887/58 , S8692/35 , S5898/25 , S5884/69 , S5898/35 , S7886/63 , S5887/50 , S5885/25 , S5887/10 , S8697/55 , SP9840/32 , SP9883/36 , S8696/35 , S8697/35 , SP9883/35 , S7887/35R1 , S7783/35 , S9975/35 , S9976/55 , S9987/50 , SP9872/15 , S9985/84 , S9987/85 , S7783/78 , S9986/63 , S9986/55 , S9987/68 , S9987/59 , S9986/58 , S9985/50 , S9986/59 , S9987/55 , SP9863/14 , SP9862/14 , SP9820/12 , HQ8290/17 , HQ8260/21 , HQ8290/21 , S3333/58 , S7520/50R1 , S5584/50 , S7783/55 , S5589/30 , S5579/50 , S5583/10 , S5587/30 , S5588/30 , S5589/38 , S7782/50 , S7782/53 , S7783/59 , S7786/50 , S7786/55 , S7786/59 , S7788/55 , S7788/59 , S5584/62 , S5585/10 , S5585/30 , S5585/35 , S5586/66 , S5587/10 , S5588/38 , S3134/57 , S3133/57 , S1231/41 , S1131/41 , S1232/41 , S3232/52 , S3233/52 , S3333/54 , S3134/51 , S3231/52 , S1332/41 , S1333/41 , S3133/51 , S5013/28 , S5270/06 , S7930/16 , S6650/48 , S7970/26 , S6610/11 , SP9861/16 , SP9861/13 , SP9860/16 , SP9860/13 , SP9820/18 , SP9821/12 , S3130/41 , S7311/12 , S7921/51 , SW9700/67 , SW6700/14 , SW7700/67 , SW5710/47 , S7311/66 , S5630/45 , S5572/06 , S5550/10 , S5530/06 , S5630/12 , S5572/40 , S5550/06 , S1520/41 , S3110/41 , S7780/64 , S3510/06 , S3520/06 , S3110/06 , S3120/06 , S1110/04 , S1320/04 , S1510/04 , AT899/06 , S1310/04 , S5013/26 , S5150/63 , S5150/26 , S5520/45 , S5400/26 , S5310/26 , S5140/26 , S5310/06 , S7370/12 , S5620/12 , S5130/06 , S728/17 , S5510/45 , S7710/26 , S7530/50 , S7520/41 , S7510/41 , S738/17 , S5320/06 , S7310/12 , S9151/31 , PT723/80 , S9521/32 , S9511/31 , S9111/31 , S9171/31 , S9511/63 , S9161/31 , S9111/41 , S9031/26 , S9021/12 , S9521/31 , AT751/16 , AT891/16 , PT723/81 , RQ1254/21 , RQ1253/17 , PT923/19 , PT727/17 , PT727/80 , PT723/17 , PT731/17 , PT927/22 , PT737/17 , PT919/16 , RQ1195/22 , RQ1185/22 , RQ1295/23 , RQ1285/17 , RQ1275/17 , AT892/22 , AT880/44 , AT890/26 , PT725/41 , PT735/41 , PT720/41 , PT730/41 , AT890/20 , AT750/20 , RQ1250/80 , AT893/20 , AT890/41 , AT750/41 , AT893/41 , AT750/26 , AT753/20 , AT752/20 , AT940/20 , AT750/16 , AT890/16 , PT725/20 , PT925/80 , PT925/20 , PT925/19 , PT925/18 , PT920/23 , PT920/22 , PT920/21 , PT920/20 , PT920/19 , PT920/18 , PT876/18 , PT875/18 , PT870/41 , PT870/22 , PT870/20 , PT870/17 , PT870/16 , PT870/15 , PT870/14 , PT860/41 , PT860/20 , PT860/17 , PT860/15 , PT860/14 , PT736/19 , PT736/18 , PT735/20 , PT735/17 , PT735/16 , PT735/15 , PT735/14 , PT730/20 , PT730/17 , PT730/15 , PT730/14 , PT725/17 , PT725/15 , PT725/14 , PT720/20 , PT720/17 , PT720/16 , PT720/15 , PT720/14 , AT891/14 , AT890/17 , AT754/16 , AT751/14 , AT750/17 , PT875/19 , PT725/16 , PT860/16 , PT730/16 , PT876/19 , RQ1261/17 , RQ1261/16 , HQ8240/17 , RQ1280/16 , RQ1250/21 , RQ1250/16 , RQ1160/21 , RQ1180/16 , RQ1280/21 , RQ1260/16 , RQ1260/03 , RQ1150/16 , RQ1180/17 , RQ1180/22 , RQ1250/17 , 1260X/45 , 1280X/40 , 1150X/45 , 1280X/42 , 1280X/45 , 1290X/40 , RQ1260/22 , RQ1260/21 , RQ1260/17 , RQ1160/17 , RQ1250/22 , 1150X/40 , 1260X/40 , 1160X/40 , RQ1290/23 , RQ1280/22 , RQ1280/17 , 1250X/45 , 1250X/42 , 1250X/40 , 1180X/40 , 1160X/42 , RQ1160/22 , RQ1160/16 , RQ1150/17 , HQ916/15 , HQ8253/18 , RQ1053/18 , HS8440/23 , HS8420/23 , HS8460/25 , HS8460/24 , HS8460/41 , HS8460/75 , 1059X/20 , HS8420/40 , HS8420/22 , HS8440/22 , HS8420/29 , HS8440/40 , HS8440/75 , RQ1062/20 , RQ1052/17 , RQ1062/15 , RQ1062/17 , RQ1052/15 , RQ1062/19 , RQ1052/18 , RQ1050/29 , RQ1087/21 , HQ8261/21 , HQ8261/17 , HQ8241/17 , HQ8260/18 , HQ8255/18 , HQ8270/21 , HQ8240/20 , HQ8270/22 , HQ8290/18 , HQ8290/22 , HQ8290/23 , HQ8240/18 , HQ8290/24 , 8251XL/18 , HQ8260/17 , 8260XL/40 , HQ8255/19 , HQ8255/17 , HQ8270/17 , HQ8250/18 , HQ8270/18 , HQ8250/17 , HQ8155/16 , RQ1060/15 , RQ1060/22 , 1050X/22 , RQ1076/21 , RQ1075/22 , RQ1095/22 , RQ1060/20 , RQ1050/17 , HS8015/33 , HS8020/18 , HS8015/18 , RQ1050/16 , RQ1090/20 , RQ1090/03 , RQ1085/22 , RQ1075/23 , RQ1075/21 , HS8020/17 , RQ1050/18 , 1060X/20 , RQ1050/15 , HS8040/17 , HS8015/17 , HS8060/24 , RQ1090/19 , RQ1060/19 , RQ1095/21 , RQ1085/21 , HS8060/25 , RQ1061/18 , RQ1051/18 , HS8040/18 , HQ9199/22 , HQ9140/16 , HQ9160/16 , HQ9170/16 , HQ9170/21 , HQ9190/21 , HQ9080/16 , HQ9190/22 , HQ9070/16 , HQ8170/16 , HQ9090/22 , RQ1290/21 , HQ9090/24 , HQ8150/16 , HQ8170/21 , HQ8140/16 , HQ8160/16 . 