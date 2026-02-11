Min Philips-epilator laddas inte

Om Philips-epilatorn inte laddas kan du läsa tipsen nedan för att eventuellt hitta en lösning.
Vissa Philips-epilatorer fungerar endast när de är anslutna, medan andra är sladdlösa och måste laddas före användning. Information om vilken typ du har finns på förpackningen eller i användarhandboken.
Om epilatorn är sladdansluten ansluter du epilatorn till ett eluttag och försöker slå på den igen.
Kontrollera att epilatorn är fulladdad innan du använder den för första gången. Detta säkerställer att epilatorn fungerar korrekt när du använder den för första gången.
Se till att laddningskabeln är helt isatt i laddningsuttaget längst ned på epilatorn.
Se till att du använder en adapter med rätt specifikationer (5 V, mer än eller lika med 1,5 A, IPX4). Om du inte har en adapter med rätt specifikationer kan du köpa en i Philips webbutik.
Det kan verka som att epilatorn inte laddas, men det verkliga skälet är att den har blivit igensatt av hår och skräp och därför inte slås på. Rengör epilatorn noggrant enligt instruktionerna i användarhandboken och försök sedan slå på enheten igen.
Se till att eluttaget som du använder för att ladda eller köra epilatorn fungerar som det ska. Prova att ladda eller köra epilatorn i ett annat eluttag för att se om det fungerar.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:BRE729/00, BRE749/00, BRE738/00. Klicka här för att visa fler produktnummer ›