Philips support Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt

Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.



Om tandborsten vibrerar mindre kraftfullt än tidigare kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.



Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg.

1. Ladda batteriet helt. En tandborste utan fulladdat batteri kan behöva mer ström för att vibrera med sin ursprungliga styrka. Vi rekommenderar att du laddar den över natten i minst 24 timmar.



Laddarna för alla Sonicare-tandborstar är olika och inte kompatibla med andra Sonicare-modeller. Vi rekommenderar att du laddar tandborsten med den ursprungliga laddaren som medföljde tandborsten. 2. Inaktivera EasyStart. Vissa tandborstar har EasyStart-funktionen aktiverad som standard. Den här funktionen gör att tandborsten långsamt ökar vibrationsnivån efter varje borstning. Vibrationsökningen sker under de första fjorton borstningarna. Om du vill att tandborsten ska vibrera normalt rekommenderar vi att du stänger av EasyStart-funktionen. 3. Byt ut borsthuvudet. Det kan även innebära att borsthuvudet är slitet. Vi rekommenderar att du byter borsthuvudet var tredje månad. Du kan köpa ett nytt borsthuvud i vår onlinebutik.



Om du nyligen har bytt borsthuvud går du vidare till nästa steg. 4. Ändra borstningsläget. Det valda läget påverkar vibrationsnivån på din tandborste. Vissa borstningslägen är mindre kraftfulla, till exempel TongueCare och Sensitive. Vi rekommenderar att du ökar vibrationerna genom att ändra borstningsläget. Stäng av tandborsten och tryck på knappen för läge/intensitet för att välja önskat läge. 5. Ändra intensitetsinställningen. Vissa tandborstmodeller har en intensitetsinställning. I användarhandboken kan du se om din tandborste har intensitetsinställningen. Den valda intensitetsinställningen kan påverka tandborstens vibrationsnivå. Du kan välja mellan olika intensitetsnivåer. Tandborsten väljer automatiskt intensitetsnivå baserat på det borsthuvud du sätter fast.



Du kan ändra intensiteten medan du borstar genom att trycka på knappen för läge/intensitet. Det går inte att justera intensiteten när handtaget är avstängt. Har du fortfarande problem med tandborsten? Om inget av dessa tips hjälper kan tandborsten ha skadats internt. Vi rekommenderar att du begär en reparation eller ett byte av tandborsten.