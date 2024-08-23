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Philips support

Min Sonicare-tandborste vibrerar mindre kraftfullt

Om anvisningarna nedan inte hjälper kan du kontakta oss eller klicka här för att skicka en garantibegäran online så att vi kan hjälpa dig att få en ersättningsenhet. Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti. 

Om tandborsten vibrerar mindre kraftfullt än tidigare kan eventuellt felsökningstipsen nedan hjälpa dig att hitta en lösning.

Vi rekommenderar att du följer stegen i den ordning som anges nedan. Mellan stegen kontrollerar du om problemet är åtgärdat innan du går vidare till nästa steg. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX3689/44 , HX3792/11 , HX3792/12 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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