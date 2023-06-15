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Philips support

Min Philips-mixerbehållare är låst på motorenheten

Om Philips-mixerbehållaren låses på motorenheten/basenheten kan det finnas en enkel lösning. Ta reda på hur du kan lösa problemet. 

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HR3652/00 , HR3653/00 , HR3655/00 .

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