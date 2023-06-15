Min Philips-mixerbehållare är låst på motorenheten

Om mixerbehållaren har monterats felaktigt, kan det hända att den låses på basenheten (motorenheten).

Du kan lösa det genom att göra följande:

1) Koppla ur mixern.

2) Öppna locket och ta bort ingredienserna ur behållaren.

3) Håll i mixerbehållarens handtag, lyft upp den och vrid den samtidigt moturs.

4) Mixerbehållaren lossnar.