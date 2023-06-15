Min Philips-mixerbehållare är låst på motorenheten
Om Philips-mixerbehållaren låses på motorenheten/basenheten kan det finnas en enkel lösning. Ta reda på hur du kan lösa problemet.
Om mixerbehållaren har monterats felaktigt, kan det hända att den låses på basenheten (motorenheten).
Du kan lösa det genom att göra följande:
1) Koppla ur mixern.
2) Öppna locket och ta bort ingredienserna ur behållaren.
3) Håll i mixerbehållarens handtag, lyft upp den och vrid den samtidigt moturs.
4) Mixerbehållaren lossnar.
För att inte riskera att mixerbehållaren låses på basenheten ska du se till att du monterar den i rätt riktning på följande sätt:
1) Placera behållaren i ringen på basenheten.
2) Fäst behållaren på basenheten.
3) En svart markering på ringen finns precis under behållarens handtag. Passa ihop den svarta markeringen med upplåsningsikonen på motorenheten. Vrid mixerbehållaren medurs tills den svarta markeringen överensstämmer med låsikonen.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:HR3652/00 , HR3653/00 , HR3655/00 .