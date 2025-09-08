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Philips support

Philips Lumea avger inga ljusblinkningar

Om inga Lumea-blinkningar utförs kan det bero på något av följande:

  • Din hud kan vara för mörk
  • Tillbehöret är inte anslutet på rätt sätt
  • Du har inte tillräcklig hudkontakt
  • Sensorn är smutsig

Läs vidare för att få veta mer.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: SC1999/00, BRI924/00, BRI946/00. Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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