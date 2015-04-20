AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom klona inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.