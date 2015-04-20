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    • Anslutning och styrning Anslutning och styrning Anslutning och styrning

      Professionell LED-TV

      28HFL5010T/12

      Anslutning och styrning

      Med den här energibesparande TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra senaste anslutningsmöjligheterna och hotellinformationssidor samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg ägandekostnad.

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      Professionell LED-TV
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      Professionell LED-TV

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      Anslutning och styrning

      För framtidssäker gästupplevelse

      • 28-tums MediaSuite
      • LED
      • DVB-T2/T/C och IPTV
      SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll

      SmartInstall för enkel fjärrinstallation och smidigt underhåll

      Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.

      SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell

      SmartInfo för interaktiva infosidor om etablerade hotell

      Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.

      Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

      Miracast och DirectShare för att dela filmer och musik på TV:n

      Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!

      MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster

      MyChoice-kompatibilitet för återkommande inkomster

      MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.

      LED-TV för bilder med suverän kontrast

      Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.

      Smart TV-appar med många tjänster som är utformade för hotellmiljöer

      Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.

      AppControl gör det enkelt att lägga till, sortera och ta bort appar

      Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom klona inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.

      Inbyggt IPTV-system för optimalt anpassad interaktivitet

      Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.

      Inbyggd Wi-Fi för trådlös användning av Smart TV

      Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.

      Serial Xpress Protocol för interaktiva system

      TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).

      Tidvisning på skärmen underlättar för gästerna

      Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.

      Låg strömförbrukning

      Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.

      Tekniska specifikationer

      • Bild/visning

        Bildförhållande
        16:9
        Diagonal skärmstorlek (tum)
        28  tum
        Diagonal skärmstorlek (metrisk)
        70  cm
        Teckenfönster
        LED HD-TV
        Skärmupplösning
        1 366 x 768p
        Ljusstyrka
        310  cd/m²
        Bildförbättring
        • 200 Hz Perfect Motion Rate
        • Pixel Plus HD
        Synfältsvinkel
        178º (H)/178º (V)

      • Mottagare/mottagning/sändning

        Digital-TV
        DVB-T/T2/C
        Videouppspelning
        • NTSC
        • PAL
        • Secam
        Analog TV
        PAL
        IP-uppspelning
        • Flersändningar
        • Unicast

      • Funktioner

        Lättanvänd
        • Bildstil
        • Ljudstil
        Digitala tjänster
        • 8d EPG
        • Nu & nästa
        • MHEG
        • Text-TV
        • HbbTV
        Lokal kontroll
        På/av-knapp (på sidan)

      • Hotellmiljöfunktioner

        Hotelläge
        • Lokal låsning av kontroller
        • Menylås
        • Låsning av installationsmenyn
        • Volymbegränsning
        Fängelseläge
        • läge för hög säkerhet
        • TXT/MHEG/USB/EPG/undertextlås
        Timer
        • Insomningsfunktion
        • Väckarklocka
        • Vakna på kanal
        • Väckningsljud
        Start-kontroll
        • Kanal
        • Funktioner
        • Bildformat
        • Volym
        Stöldskydd
        • Batteristöldskydd
        • Kensington-lås
        Effektkontroll
        • Automatisk start
        • Miljömedveten/snabb start
        • WoLAN
        Program
        • AppControl
        • Molnbaserade appar
        Ditt varumärke
        • SmartInfo
        • Välkomstlogotyp
        • Välkomstmeddelande
        • Anpassad SmartTV-bakgrund
        • Anpassningsbar kontrollpanel (html)
        • IPTV-system
        Klocka
        • Klocka i standbyläge
        • RC-knapp som är självlysande i mörker
        • Klocka på skärmen
        • Extern klocka som tillval
        SmartInfo
        • HTML5-webbläsare
        • Interaktiva mallar
        • Bildspel
        Kloning och uppdatering av fast programvara
        Omedelbar initial kloning
        CMND&Control
        • Offlineredigering av kanaler
        • Offlineredigering av inställningar
        • TV-status i realtid (IP)
        • Fjärrhantering via IP/RF
        • CMND&Skapa
        • TV-grupphantering
        Kontroll
        • Blockera automatisk kanaluppdatering
        • Serial Xpress-protokoll
        • JSON API för TV-kontroll JAPIT
        Interaktiv DRM
        • VSecure
        • Playready Smoothstreaming
        Intäktsgeneration
        • AppRevenue
        • MyChoice
        Fjärrkontroll
        • Redo för kabelband
        • Avkänning av svagt batteri
        • Lås för RC-batteriluckan
        Kanaler
        Kombinerad lista

      • Funktioner för hälsovårdsmiljöer

        Kontroll
        • Multifjärrkontroll
        • RC-kompatibel i vårdmiljöer
        • Kompatibel med system för sköterskeanrop
        Bekvämlighet
        • Hörlur ut
        • Oberoende ljud av-funktion för huvudhögtalare
        Säkerhet
        • Dubbel isolering, klass II
        • Flamsäkert hölje

      • Multimedia

        Videouppspelning som stöds
        • Format: H. 264/MPEG4 AVC
        • MPEG1
        • MPEG2
        • MPEG4
        • WMV9/VC1
        • Behållare: AVI, MKV
        • 3GP
        • ASF
        • M2TS
        • M4V
        • MP4
        • MPG
        • PS
        • Quicktime
        • TS
        • WMV
        Musikformat som stöds
        • MP3
        • AAC
        • WAV
        • WMA (v2 upp till v9.2)
        Textningsformat som stöds
        • SRT
        • ASS
        • SMI
        • SSA SUB
        • TXT
        Bildformat som stöds
        • BMP
        • JPG
        • PNG
        • GIF
        Funkt. för videoupplösning på USB
        upp till 1 920 x 1 080P vid 60 Hz
        Multimedieanslutningar
        • USB
        • LAN

      • Ljud

        Ljuduteffekt
        10 (2x5)  W
        Högtalarutgång för badrum
        1,5 W mono 8 ohm
        Högtalare
        • 2.0
        • Nedåtriktade
        Ljudfunktioner
        • AVL
        • Incredible Surround
        • Dynamisk bas
        • Dolby MS10

      • Effekt

        Nätström
        AC 220–240 V, 50–60 Hz
        Omgivningstemperatur
        0 °C till 40 °C
        Strömförbrukning i standby-läge
        <0,3 W
        Energiklass
        A+
        EU-energimärkning, effekt
        19  W
        Strömsparfunktioner
        Ekoläge
        Årlig strömförbrukning
        28  kWh

      • Tillbehör

        Medföljer
        • Fjärrkontroll 22AV1409A/12
        • Bordsstativ
        • 2 AAA-batterier
        • Garantibevis
        • Broschyr med juridisk information och säkerhetsinformation
        • Nätkabel
        Tillval
        • Extern klocka 22AV1120C/00
        • Inom vården RC 22AV1109H/12
        • Konfiguration RC 22AV9573A

      • Trådlös anslutning

        Trådlöst LAN
        802.11 b/g/n
        Wifi-Direct
        • DirectShare
        • Miracast

      • Sidoanslutningar

        Common Interface-fack
        CI+ 1,3
        HDMI2
        HDMI 1.4
        Hörlur ut
        Miniuttag
        USB1
        USB 2.0

      • Bakre anslutningar

        SCART
        • RGB
        • CVBS
        • SVHS
        Högtalarutgång för badrum
        Miniuttag
        Komponent
        YPbPr + V/H cinch
        AV-ingång
        CVBS delas med YPbPr
        Ingång för DVI-ljud
        Miniuttag
        Extern ström
        • 12 V/15 W
        • Miniuttag
        Extern kontroll
        RJ-48
        Antenn
        IEC-75
        HDMI1
        HDMI 1.4
        Digital ljudutgång
        Optisk
        Ethernet (LAN)
        RJ-45
        VGA-ingång
        15-stifts D-sub

      • Förbättrade anslutningsfunktioner

        RJ48
        • IR-ingång/-utgång
        • Seriellt Xpress-gränssnitt
        EasyLink (HDMI CEC)
        • Uppspelning med en knapptryckning
        • System-standby
        • RC-genomströmning
        • ljudkontroll för systemet
        LAN
        Wake on LAN
        HDMI
        • ARC (alla portar)
        • DVI (alla portar)
        SCART
        Start via scart

      • Design

        Färg
        Svart

      • Mått

        Bredd
        635  mm
        Höjd
        393  mm
        Djup
        62/74  mm
        Produktvikt
        4,5  kg
        Bredd (med stativ)
        635  mm
        Höjd (med stativ)
        438  mm
        Djup (med stativ)
        190  mm
        Produktvikt (+stativ)
        5.1  kg
        Kompatibel med väggfäste
        • 100 x 100 mm
        • M4

      Förpackningens innehåll

      Andra objekt i rutan

      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Fjärrkontroll
      • Garantibevis
      • Nätkabel
      • Bordsställning
      Badge-D2C

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      • Funktionernas tillgänglighet beror på den implementering som väljs av integratorn.
      • Medelströmförbrukning i på-läge, mätt enligt IEC62087 Ed 2. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
      • Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.

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