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- Bordsställning
28HFL5010T/12
Anslutning och styrning
Med den här energibesparande TV:n för hotellmiljöer kan du dra nytta av de allra senaste anslutningsmöjligheterna och hotellinformationssidor samt fjärrinstallation och fjärrhantering till en låg ägandekostnad.Läs mer om produkten
Produkten är tyvärr inte längre tillgänglig
Om du är berättigad till momsavdrag på medicintekniska produkter kan du begära det på den här produkten. Momsbeloppet dras av från priset som visas nedan. Håll utkik efter mer information i varukorgen.
Professionell LED-TV
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Med SmartInstall blir både installationen och underhållet av TV:n smidig. Det är ett lättanvänt webbverktyg som du kan du fjärrkonfigurera och -installera dina TV-apparater med – utan att ens gå in i rummet! Du sparar tid och gästerna behöver inte störas. SmartInstall kan hantera allt från att uppdatera hotellets infosidor till att installera nya kanaler.
Med SmartInfo kan du förmedla information om hotellet eller staden till dina gäster. Gästerna har åtkomst till den interaktiva hotellwebbplatsen även när TV:n inte är ansluten till ett intranät eller till internet. Du kan ändra informationen regelbundet och enkelt hålla gästerna uppdaterade om vad som händer på hotellet.
Våra TV-apparater ger kunderna friheten att trådlöst och utan krångel njuta av sitt innehåll på den stora skärmen. Med vårt öppna system kan vi tillgodose användare av både iOS och Android och utöka vår kompatibilitet kontinuerligt, samtidigt som kunderna skyddas med vår säkra delning. Bilder, filmer, musik – allt kan delas på TV:n via Miracast och DirectShare!
MyChoice (Mitt val) är ett enkelt och billigt sätt att erbjuda dina gäster premium TV-kanaler. Samtidigt ger det en extra inkomstkälla så att du kan få tillbaka din ursprungliga TV-investering.
Med LED-bakgrundsbelysningen kan du dra nytta av låg strömförbrukning och vackra linjer tillsammans med hög ljusstyrka, otrolig kontrast och levande färger.
Philips Smart TV-appar består av ett ständigt växande utbud av appar – allt från YouTube till sociala nätverksappar och mycket mer. Specialversionen är skräddarsydd för hotellmiljöer och har flera extrafunktioner, till exempel att gästernas uppgifter tas bort efter användning och att olagligt innehåll som kan skada ditt företag undviks.
Med AppControl kan du ge gästerna en perfekt TV-upplevelse. Du kan lägga till, ta bort och sortera alla appar precis som du vill. Och nu kan du dessutom klona inställningarna till en annan TV så att du slipper göra om dem! Du kan till och med göra olika profiler och ändra dem i farten. Vill du tilldela sviterna videoappar med hög bandbredd och de andra rummen appar med låg bandbredd? Inga problem. AppControl gör upplevelsen smidig för både dig och dina gäster.
Säkra dig mot kostnader och virrvarr. Med våra nya Smart TV-apparater kan du konstruera ditt hotellsystem direkt på TV:n. Du får tillgång till interaktiva kanaler, Video-on-Demand, interaktiva hotellmenyer och information samt beställningssystem online utan en extern enhet. Du kan leverera innehåll via coax-TV-kablar och även använda internetnätverk för att leverera TV-kanaler eller VOD direkt till TV:n. Vårt partnernätverk kan ge dig en portal som är anpassad efter just dina önskemål.
Med inbyggd Wi-Fi i din Philips Smart TV kan du få trådlös åtkomst till en mängd spännande innehåll.
TV:n kan anslutas till externa avkodare och digitaldekodrar från alla större leverantörer av interaktiva system, via Serial Xpress Protocol (SXP).
Med vår nya tidvisning på skärmen kan gästerna enkelt se vad klockan är. Det är bara att trycka på en knapp, så visas klockan på TV-skärmen med förbättrad synlighet och lägre strömförbrukning.
Philips TV-apparater är designade för att minimera strömförbrukningen. Det minskar inte bara miljöpåverkan utan sänker även driftskostnaderna.
Bild/visning
Mottagare/mottagning/sändning
Funktioner
Hotellmiljöfunktioner
Funktioner för hälsovårdsmiljöer
Multimedia
Ljud
Effekt
Tillbehör
Trådlös anslutning
Sidoanslutningar
Bakre anslutningar
Förbättrade anslutningsfunktioner
Design
Mått
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