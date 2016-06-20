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    Signage Solutions D-Line-skärm

    49BDL4050D/00

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    Gör allt tydligt med en kraftfull D-Line Professional FHD-skärm. Den här responsiva lösningen ger fantastisk bildkvalitet, enkel kontroll och tillförlitlig anslutning. Även i områden där det är svårt ansluta till nätverk.

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    Signage Solutions

    D-Line-skärm

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    Smart, kraftfull 24/7-skärm.

    • 49 tum
    • Drivs av Android
    • 450 cd/m²
    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Använd, övervaka och underhåll med CMND & Control

    Kör ditt skärmnätverk över en lokal anslutning (LAN). Med CMND & Control kan du utföra viktiga funktioner som att kontrollera ingångar och övervaka skärmstatus. Oavsett om du hanterar en skärm eller hundra.

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    CMND & Create. Utveckla och lansera eget innehåll

    Ta kontroll över ditt innehåll med CMND & Create. Ett dra och släpp-gränssnitt gör det enkelt att publicera eget innehåll – oavsett om det är dagliga specialerbjudanden eller varumärkta bolagsuppgifter. Förinstallerade mallar och inbyggda widgetar gör att dina stillbilder, text och video kommer igång på nolltid.

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    FailOver säkerställer att innehåll alltid spelas upp

    Se till att skärmen inte släcks, varken i väntrum eller mötesrum. Med FailOver kan din Philips Professional Display växla automatiskt mellan primära och sekundära ingångar, vilket säkerställer att innehåll fortsätter att spelas upp även om den primära källan inte fungerar. Ställ bara in en lista med alternativa ingångar för att säkerställa att ditt företag alltid är på.

    Inbyggd HTML5-webbläsare. Spela upp och styr onlineinnehåll

    Inbyggd HTML5-webbläsare. Spela upp och styr onlineinnehåll

    Android SoC-processor. Ursprungliga appar och webbappar

    Styr skärmen via en internetanslutning. Android-drivna Philips Professional Displays är optimerade för ursprungliga Android-appar, och du kan även installera webbappar direkt på skärmen. Ett nytt Android-operativsystem ser till att programvaran är säker och har de senaste specifikationerna längre.

    CMND & Deploy. Fjärrinstallera och fjärrstarta appar

    Installera och starta appar snabbt när du arbetar på distans. Med CMND & Deploy kan du lägga till och uppdatera dina egna appar samt appar från Philips Professional Display App Store. Skanna bara QR-koden, logga in i butiken och klicka på den app som du vill installera. Appen laddas ned och startas automatiskt.

    Integrerad mPCIe-plats för valfri 4G/LTE-modul

    Anslut enkelt 4G/LTE-moduler till din Philips Professional Display. Den inbyggda mPCIe-platsen gör att skärmen kan kommunicera med andra enheter som delar samma trådlösa anslutning. Detta är ovärderligt när du installerar skärmar på platser som banker och offentliga byggnader där du inte kan använda det lokala nätverket.

    Proof of Play för Android-innehåll. Vet vad som spelas upp

    Se till att din Android-drivna Philips Professional Display visar rätt innehåll – även när du inte är där. När innehåll spelas upp via den inbyggda mediespelaren kan du ställa in skärmen så att den tar automatiska skärmbilder med regelbundna intervall. Skärmbilder lagras i skärmens internminne, och du kan välja att ta emot dem via e-post.

    Internminne. Ladda upp innehåll för direktuppspelning

    Spara och spela upp innehåll utan att behöva en permanent extern spelare. Din Philips Professional Display har ett internt minne som gör att du kan ladda upp media till skärmen för direktuppspelning. Det interna minnet fungerar även som en cache för onlineströmning.

    Tekniska specifikationer

    • Bild/visning

      Diagonal skärmstorlek (metrisk)
      123.2  cm
      Diagonal skärmstorlek (tum)
      48.5  tum
      Bildförhållande
      16:9
      Skärmupplösning
      1920 x 1080 bpkt
      Bildpunktavstånd
      0,55926 x 0,55926 mm
      Optimal upplösning
      1 920 x 1 080 vid 60 Hz
      Ljusstyrka
      450  cd/m²
      Antal färger
      16,7 miljoner
      Kontrastförhållande (medel)
      1100:1
      Dynamiskt kontrastförhållande
      500 000:1
      Svarstid (medel)
      12  ms
      Synfältsvinkel (horisontell)
      178  grader
      Synfältsvinkel (vertikal)
      178  grader
      Bildförbättring
      • 3:2–2:2 filmdetektering
      • 3D-kamfilter
      • Rörelsekompenserad videobearbetning
      • 3D MA-videobearbetning
      • Dynamisk kontrastförbättring
      • Progressive Scan
      Operativsystem
      Android 4.4.4

    • Anslutningar

      Ljudutgång
      3,5 mm-uttag
      Videoingång
      • DisplayPort (1.2)
      • HDMI (x2)
      • DVI-I (x 1)
      • USB 2.0 (x2)
      • USB 2.0
      Ljudingång
      3,5 mm-uttag
      Andra anslutningar
      • Micro-SD
      • mikro-USB
      Video output (Videoutgång)
      • DisplayPort
      • DVI-I
      Extern kontroll
      • RJ45
      • RS232C (in/ut) 2,5 mm-uttag
      • IR (in/ut) 3,5 mm-uttag

    • Bekvämlighet

      Placering
      • Liggande
      • Stående
      Matris
      Upp till 15 x 15
      Skärmsläckarfunktioner
      Pixelskift, låg ljusstyrka
      Tangentbordskontroll
      • Dold
      • Låsbar
      Signalgenomkoppling
      • DVI
      • VGA
      • RS232
      • IR Loopthrough
      • DisplayPort
      Energisparfunktioner
      Smart Power
      Annan bekvämlighet
      G-sensorn
      Nätverksstyrd
      • RJ45
      • RS232
      • En tråd (HDMI-CEC)
      • HDMI (en kabel)

    • Ljud

      Inbyggda högtalare
      2 x 10 W RMS

    • Effekt

      Nätström
      100 ~ 240 VAC, 50 ~ 60 Hz
      Förbrukning (medel)
      67  W
      Strömförbrukning i standby-läge
      < 0,4 W

    • Bildskärmsupplösningar som stöds

      Datorformat
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1 440 x 900, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1 280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 768, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      Videoformat
      • 1080p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 50, 60Hz
      • 720p, 50, 60Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 576 bpkt, 50 Hz
      • 480 bpkt, 60 Hz
      • 480i, 60 Hz

    • Mått

      Bredd
      1097,6  mm
      Produktvikt
      14,7  kg
      Höjd
      633,90  mm
      Djup
      45,5  mm
      Bredd (tum)
      43,2  tum
      Höjd (tum)
      24.9  tum
      Väggfäste
      400 x 400 mm, M6
      Djup (tum)
      1,8  tum
      Rambredd
      9,6 mm (T/L/R), 15,7 mm (B)
      Produktvikt (i lbs)
      32,41  lb

    • Driftförhållanden

      Höjd
      0 ~ 3 000 m
      Temperaturintervall (drift)
      0 ~ 40  °C
      MTBF
      50 000  timmar
      Relativ luftfuktighet
      20 ~ 80  %
      Temperaturintervall (förvaring)
      -20 ~ 60  °C

    • Multimedietillämpningar

      USB-uppspelning, video
      • MKV
      • MP4
      • TS
      • 3GP
      • AVI
      • FLV
      • MOV
      USB-uppspelning, bild
      • BMP
      • GIF
      • JPEG
      • JPG
      • PDF
      • PNG
      USB-uppspelning, ljud
      • AAC
      • M4A
      • MP3
      • WMA
      • MP1
      • MP2

    • Intern spelare

      CPU
      Quad Core Cortex A9 1,8 GHz
      Processor
      ARM Mali400 Quad Core 533 MHz
      Minne
      2 GB DDR3
      Förvaring
      16 GB EMMC

    • Tillbehör

      Tillbehör som medföljer
      • Fjärrkontroll
      • Batterier för fjärrkontrollen
      • Snabbstartguide
      • RS232-kabel
      • AC-nätkabel
      Tillbehör som medföljer
      • Kantjusteringssats (1 ) – 2st.
      • Kantjusteringssats (2) – 1st.
      • Logotypen guide
      • Seriekopplad RS232-kabel
      • Tumskruv (x8)
      Ställning
      Universalstativ (stort) (tillval)

    • Övrigt

      OSD-språk (On-screen Display)
      • Engelska
      • Franska
      • Tyska
      • Spanska
      • Polera
      • Turkiska
      • Ryska
      • Italienska
      • kinesiska (förenklad)
      • Traditionell kinesiska
      • Arabiska
      • Japanska
      • Danska
      • Nederländska
      • Finnish
      • Norska
      • Portugisiska
      • Svenska
      Garanti
      3 års garanti
      Myndighetsgodkännande
      • CE
      • FCC, klass B
      • UL/cUL
      • CCC
      • C-Tick
      • RoHS
      • GOST
      • BSMI
      • CB
      • J-Moss
      • PSE
      • VCCI
      • EnergyStar 7.0

    Förpackningens innehåll

    Andra objekt i rutan

    • Fjärrkontroll
    • Batterier för fjärrkontrollen
    • Snabbstartguide
    • RS232-kabel
    • AC-nätkabel
    Badge-D2C

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