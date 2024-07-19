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Philips support

Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter

Philips Sonicare-appen ber att få åtkomst till funktioner på din mobila enhet, t.ex. platsbehörighet eller åtkomst till kontakter. Här får du veta varför.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7423/09 , HX7423/08 , HX7420/08 . Klicka här för att visa fler produktnummer  ›

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