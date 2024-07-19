Philips support Varför behöver min Philips Sonicare-app ha behörigheter

Philips Sonicare-appen ber att få åtkomst till funktioner på din mobila enhet, t.ex. platsbehörighet eller åtkomst till kontakter. Här får du veta varför.

Behörigheter som Philips Sonicare-appen behöver ha Philips Sonicare-appen kan be att få åtkomst till: Platstjänster

Identitet

Kalender

Kontakter

Telefonfunktion

Mikrofon Platstjänster Med åtkomst till platstjänster får Philips Sonicare-appen automatiskt borstningsinformation. Philips Sonicare-appen kräver inte att platstjänsten fungerar. Dina platsuppgifter används dock för att hitta en butik nära dig eller för att hänvisa dig till kontaktuppgifterna för kundtjänst i ditt land. Identitet Med den här funktionen kan du använda ditt Google+- eller Facebook-konto för enkel åtkomst. Kalender Med den här behörigheten kan du skapa en kalenderhändelse med din tandläkare eller tandhygienist. Detta anses vara konfidentiell information och används endast för att skapa dina inbokade tider. Kontakter Med kontakter kan du dela dina borstningsresultatrapporter med tandläkaren eller tandhygienisten med hjälp av kontaktfunktionen. Detta anses vara konfidentiell information och används endast för att kontakta din tandläkare eller tandhygienist. Telefonfunktioner Telefonbehörighet krävs för att ringa Philips kundtjänst direkt. Mikrofon Mikrofonbehörighet krävs för att spela upp ljud via appen. Med mikrofonåtkomst kan du även använda virtuella assistenter som Siri eller Google Assistant för att öppna appen. Philips Sonicare-appen gör aldrig mikrofoninspelningar. Fullständiga sekretesspolicyer Sonicare-appen: Mer information finns i den fullständiga sekretesspolicyn här.



Sonicare for Kids-appen: Mer information finns i den fullständiga sekretesspolicyn här.