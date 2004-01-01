Söktermer

0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

    Philips support

    Vilket borsthuvud passar min Sonicare-tandborste?

    Publicerad på 28 augusti 2024

    Det finns tre olika typer av Sonicare-borsthuvuden. Det borsthuvud som passar din tandborste beror på vilken modell du äger.  

    • Borsthuvudet med klickfäste är standardborsthuvudet och passar de flesta av våra laddningsbara Sonicare-tandborstar. 

    • Våra äldre Essence-modeller har ett större borsthuvud som skruvas fast.
       

    • Borsthuvudena till Philips One och Philips One for Kids är endast kompatibla med Philips One och Philips One for Kids. 

    Borsthuvud med klickfäste

    Borsthuvud med skruvfäste

    Philips One-borsthuvud

    Philips One-borsthuvuden kan också klickas på. De kan dock endast användas med Philips One-tandborsten. 
     
    Smart-tandborsthuvuden

    Smart-tandborsthuvuden meddelar tandborsten vilket borsthuvud du använder. Tandborsten väljer sedan optimalt läge och optimal intensitet. Du känner igen ett Smart-tandborsthuvud på Smart-ikonen längst ned på borsthuvudet. 
    Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: HX7106/01 , HX7101/04 , HX7423/08 , HX7421/08 , HX7423/09 , HX7420/08 , HX7403/05 , HX7401/07 , HX7400/06 , HX7119/02 , HX7108/04 , HX9913/17 , HX3603/01 , HX9913/18 , HX7419/01 , HX7101/02 , HX7101/03 , HX7103/01 , HX7108/01 , HX7108/02 , HX7108/03 , HX7109/01 , HX7110/01 , HX7110/02 , HX7111/01 , HX7113/01 , HX7119/01 , HX7400/01 , HX7400/02 , HX7401/01 , HX7403/01 , HX7406/01 , HX7406/02 , HX7408/01 , HX7408/02 , HX7410/02 , HX7411/01 , HX7411/02 , HX7420/01 , HX7420/02 , HX7421/01 , HX7423/01 , HX7428/02 , HX7429/01 , HX7429/02 , HX7429/03 , HX7101/01 , HX9918/89 , HY1200/25 , HY1200/26 , HX9992/31 , HX3601/01 , HX9917/89 , HX9992/42 , HX9911/88 , HX9917/90 , HX9917/88 , HX9911/84 , HX9911/89 , HX9911/79 , HX9914/57 , HX9992/45 , HX9992/11 , HX9992/44 , HX9992/02 , HX9992/43 , HX9992/12 , HY1100/02 , HY1100/01 , HY1100/04 , HX9914/54 , HX9914/55 , HX9911/09 , HX9914/61 , HX9914/62 , HX9914/63 , HX9911/27 , HX9911/29 , HX9911/94 , HX9911/53 , HX9911/63 , HX9911/39 , HX9911/13 , HX9911/03 , HX9611/22 , HX9611/21 , HX6352/42 , HX9691/02 , HX9631/16 , HX9641/01 , HX9601/03 , HX9611/19 , HX9601/02 , HX9924/43 , HX9924/03 , HX9924/13 , HX9954/53 , HX9944/03 , HX6341/02 , HX9192/01 , HX6322/04 , HX3212/03 , HX6392/02 , HX6341/07 , HX6311/07 , HX3120/01 , HX3110/00 , HX5350/02 , HX6023/05 , HX6013/05 , HX6311/02 , HX6001/40 , HX6381/02 , HX6014/33 , HX6021/02 , HX6024/05 , HX6014/35 , HX6011/02 , HX6002/40 , HX6022/05 , HX6013/02 , HX6023/02 , HX5551/02 , HX5751/02 . Klicka här för att visa fler produktnummer Klicka här för att visa färre produktnummer

    Vanliga frågor

    Andra användbara länkar

    Behöver du hjälp med produkten?

    Letar du efter något annat?

    Upptäck alla alternativ för Philips support

    Supporthemsida
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Alla rättigheter förbehålles.

    Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.