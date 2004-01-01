Det finns tre olika typer av Sonicare-borsthuvuden. Det borsthuvud som passar din tandborste beror på vilken modell du äger.
Borsthuvudet med klickfäste är standardborsthuvudet och passar de flesta av våra laddningsbara Sonicare-tandborstar.
Våra äldre Essence-modeller har ett större borsthuvud som skruvas fast.
Borsthuvudena till Philips One och Philips One for Kids är endast kompatibla med Philips One och Philips One for Kids.
Borsthuvud med klickfäste
Borsthuvud med skruvfäste
Philips One-borsthuvud
Philips One-borsthuvuden kan också klickas på. De kan dock endast användas med Philips One-tandborsten.
Smart-tandborsthuvuden
Smart-tandborsthuvuden meddelar tandborsten vilket borsthuvud du använder. Tandborsten väljer sedan optimalt läge och optimal intensitet. Du känner igen ett Smart-tandborsthuvud på Smart-ikonen längst ned på borsthuvudet.