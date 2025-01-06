Om Sonicare-tandborsten inte slås på är det osannolikt att problemet åtgärdas om du byter batteri. Du kan skicka in en garantibegäran online för att få hjälp med att få en ersättningsenhet här eller kontakta oss här . Alla Sonicare-tandborstar och Sonicare Power Flossers har 2 års garanti.

Det inbyggda uppladdningsbara batteriet kan tas bort för kassering, och instruktioner för att ta bort batteriet finns i Handböcker och dokumentation för din produkt här. Om du inte vill ta isär elektronik rekommenderar vi att du kontaktar din lokala elektronikåtervinningsstation eller elektriker för att få hjälp.

Vi rekommenderar inte att du byter ut batteriet själv eftersom det kan öka risken för brand eller andra potentiella säkerhetsrisker.

Obs! Om du öppnar tandborsten upphör produktens garanti att gälla.