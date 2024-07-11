Hur skapar och hanterar jag kartor i Philips HomeRun-appen?
Läs artikeln nedan för att ta reda på hur du kan skapa och hantera en karta över ditt hem i Philips HomeRun-appen.
Din Philips HomeRun robotdammsugare och mopp kan skapa en karta över varje våning i hemmet för högst fem kartor.
Roboten kör genom rummen och lasernavigeringen skannar snabbt rummen för att skapa en karta över våningen. Den identifierar möbler för att skapa den mest effektiva banan för framtida rengöringar.
När du har skapat en karta kan du ställa in begränsade rengöringszoner för att ange var roboten får och inte får rengöra.
Gör följande innan du startar kartläggningen:
Städa upp i området.
Placera möbler på rätt plats.
Lägg undan lösa och små föremål för att undvika att de sparas permanent på kartan.
Öppna alla dörrar inomhus.
Informationen nedan gäller endast 7000- och 3000-serien. När du skapar en karta för en viss våning är det viktigt att placera stationen på den specifika våningen. Roboten måste vara i stationen under kartläggningsprocessen. Om du till exempel vill kartlägga övervåningen ska du placera stationen på den våningen under kartläggningsprocessen. När du sedan vill rengöra en viss våning väljer du lämplig karta i appen.
När du vill skapa din första karta med Philips HomeRun-appen trycker du bara på knappen Skapa karta på startskärmen när du har parkopplat roboten med appen eller när ingen karta har skapats tidigare. När roboten har återvänt till stationen kan du visa din nya karta i appen. Om du vill skapa fler kartor går du till Mina kartor på huvudmenyn och klickar på Skapa karta.
Viktigt:
Roboten rengör inte under kartläggningen.
Endast för modellernaXU3100ochXU3110. När roboten har slutfört kartläggningen börjar stationen för automatisk tömning att tömma roboten. Ett högt sugljud hörs, men det är normalt.
Informationen nedan gäller endast 7000- och 3000-serien. Om du vill skapa en karta över ytterligare en våning måste stationen placeras där under kartläggningsprocessen. Det är viktigt att roboten startar från och återvänder till stationen när kartläggningsprocessen är klar. Om du vill skapa en ny karta går du till Mina kartor på huvudmenyn i HomeRun-appen och klickar på Skapa karta eller väljer du plusikonen i det övre högra hörnet. Följ sedan instruktionerna i appen.
Roboten kan generera en karta över varje våning i hemmet upp till fem kartor. Du kan låsa upp till tre kartor för att förhindra att de skrivs över:
Gå till Mina kartor på huvudmenyn.
Välj pennikonen i det övre högra hörnet – låsikonerna visas.
Ändra låsikonen för de kartor som du vill låsa eller låsa upp.
När kartan för det nya våningen har skapats kan du använda roboten även om stationen är på en annan våning. Välj bara rätt karta i appen, så är roboten redo att sätta igång:
Gå till Mina kartor på huvudmenyn.
Klicka på Använd karta för att använda kartan för den våning du vill rengöra.
Informationen nedan gäller endast 7000- och 3000-serien. När du har skapat en eller flera kartor kan du konfigurera begränsade rengöringszoner i Philips HomeRun-appen:
Gå till startskärmen och klicka på kartredigeringsknappen i kartans nedre högra hörn.
Välj den zon du vill konfigurera.
Virtuell vägg eller otillåten zon Skapa virtuella väggar och otillåtna zoner för områden dit du inte vill att roboten ska köra. Du kan till exempel skapa virtuella väggar eller otillåtna zoner för att skydda ömtåliga föremål eller för att förhindra att roboten trillar ned för trappan.
Moppfri zon Skapa moppfria zoner för att förhindra att roboten moppar mattor och heltäckningsmattor. (Endast 7000-serien) Du kan välja följande alternativ för en moppfri zon:
Undvik moppfria zoner när resten av rummet moppas.
Torrdammsug den moppfria zonen i torrengöringsläget. Obs! Moppen kan fortfarande vara fuktig.
Klättringsfri zon (endast 7000-serien) Skapa klättringsfria zoner på kartan för områden där du vill att roboten ska klättra mer försiktigt. Viktigt:
När du ställer in klättringsfria zoner ska du se till att de är minst en meter från dörrarna så att roboten kan köra in i dessa rum.
När du skapar virtuella väggar och otillåtna zoner ska du se till att de inte hindrar roboten från att återvända till stationen. Håll ett område på 1,5 m framför och 0,5 m på sidan av stationen fritt.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen nedan gäller endast 2000-serien. När du vill skapa din första karta med Philips HomeRun-appen trycker du bara på knappen Skapa karta på startskärmen direkt efter att du har parkopplat roboten med appen eller när ingen karta har skapats tidigare, eller klickar du på kugghjulsikonen längst upp till höger, väljer Mina kartor och väljer plusikonen i det övre högra hörnet. Följ sedan instruktionerna i appen. När roboten har återvänt till stationen kan du visa din nya karta i appen. Om du vill skapa fler kartor öppnar du huvudmenyn och klickar på Mina kartor.
Viktigt:
Roboten rengör inte under kartläggningen.
För modellerna XU2100. När roboten har slutfört kartläggningen börjar stationen för automatisk tömning att tömma roboten. Ett högt sugljud hörs, men det är normalt.
Informationen nedan gäller endast 2000-serien. Om du vill skapa en ny karta går du till Mina kartor på huvudmenyn i HomeRun-appen och klickar på Skapa karta eller väljer du plusikonen i det övre högra hörnet. Följ sedan instruktionerna i appen.
Roboten kan generera en karta över varje våning i hemmet upp till fem kartor. När kartan för det nya våningen har skapats kan du använda roboten även om stationen är på en annan våning. Välj bara rätt karta i appen, så är roboten redo att sätta igång:
Gå till Mina kartor på huvudmenyn.
Klicka på Använd karta för att använda kartan för den våning du vill rengöra.
När du har skapat en eller flera kartor kan du konfigurera begränsade rengöringszoner i Philips HomeRun-appen:
Gå till startskärmen och klicka på kartredigeringsknappen i kartans nedre högra hörn.
Välj den zon du vill konfigurera:
Virtuell vägg eller otillåten zon Skapa virtuella väggar och otillåtna zoner för områden dit du inte vill att roboten ska köra. Du kan till exempel skapa virtuella väggar eller otillåtna zoner för att skydda ömtåliga föremål eller för att förhindra att roboten trillar ned för trappan.
Moppfria zoner Skapa moppfria zoner för att förhindra att roboten moppar mattor. Obs! Roboten undviker de moppfria zonerna när mopphållaren är monterad. När mopphållaren inte är fäst på roboten dammsuger roboten den moppfria zonen. Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Om du vill skapa en karta för en viss våning är det viktigt att du placerar stationen på den våning som du vill kartlägga. Roboten måste vara kvar i stationen under kartläggningsproceduren. Om du vill skapa en karta över övervåningen måste stationen vara placerad där under kartläggningen. Senare kan du välja lämplig karta i appen enligt den våning du vill rengöra.
Så här skapar du en karta Tryck på på/av-knappen på roboten eller tryck på startikonen i appen för att skapa en karta efter att du har parkopplat roboten med appen. Om du redan har skapat en karta och vill skapa ännu en:
Öppna robotens kontrollpanel genom att trycka på ikonen i det övre högra hörnet.
Välj sedan Mina kartor och spara den aktuella kartan innan du återställer den.
När kartan har sparats trycker du på Återställ och går tillbaka till huvudkontrollpanelen.
Tryck slutligen på Start-ikonen eller på på/av-knappen på roboten för att skapa en ny karta.
Viktig anmärkning:
Kontrollera att roboten startar sin uppgift från stationen och återvänder till stationen på egen hand.
För att förhindra att en karta som du skapat försvinner bör du spara den aktuella kartan innan du skapar en ny.
Konfigurera begränsade rengöringszoner
Välj den begränsade zonen.
Välj antingen zon eller virtuell vägg.
Tryck på pennsymbolen och skapa en uteslutning eller en virtuell vägg.
Tryck slutligen på Spara så är din begränsade zon klar.
Om inte lösningarna ovan åtgärdar problemet kontaktar du oss för att få ytterligare hjälp.
Informationen på den här sidan gäller för följande modeller:XU2000/20, XU2100/20, XU2100/10. Klicka här för att visa fler produktnummer ›