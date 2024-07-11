Hur skapar och hanterar jag kartor i Philips HomeRun-appen?

Informationen nedan gäller endast 7000- och 3000-serien.

När du har skapat en eller flera kartor kan du konfigurera begränsade rengöringszoner i Philips HomeRun-appen:

Gå till startskärmen och klicka på kartredigeringsknappen i kartans nedre högra hörn. Välj den zon du vill konfigurera.

Virtuell vägg eller otillåten zon

Skapa virtuella väggar och otillåtna zoner för områden dit du inte vill att roboten ska köra. Du kan till exempel skapa virtuella väggar eller otillåtna zoner för att skydda ömtåliga föremål eller för att förhindra att roboten trillar ned för trappan.



Moppfri zon

Skapa moppfria zoner för att förhindra att roboten moppar mattor och heltäckningsmattor.

(Endast 7000-serien) Du kan välja följande alternativ för en moppfri zon:

Undvik moppfria zoner när resten av rummet moppas.

Torrdammsug den moppfria zonen i torrengöringsläget. Obs! Moppen kan fortfarande vara fuktig.

Klättringsfri zon (endast 7000-serien)

Skapa klättringsfria zoner på kartan för områden där du vill att roboten ska klättra mer försiktigt.

Viktigt:

När du ställer in klättringsfria zoner ska du se till att de är minst en meter från dörrarna så att roboten kan köra in i dessa rum.

När du skapar virtuella väggar och otillåtna zoner ska du se till att de inte hindrar roboten från att återvända till stationen. Håll ett område på 1,5 m framför och 0,5 m på sidan av stationen fritt.