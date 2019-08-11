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Utgått
24PFT5603/12
Tunn Full HD LED-TV
Njut av en ren och minimalistisk design från Philips vita 5600-TV. Det slimmade och profilerade utseendet passar perfekt in i inredningen. Med Full HD-bildkvalitet, blir den här TV:n ett perfekt val för den som söker enkelhet.
60 cm (24 tum)
200 Picture Performance Index
FHD
Pixel Plus HD
Vi vet att en liten TV ska se lika bra ut som den fungerar. Våra formgivare har därför tagit fram en elegant ram i vitt med högblank finish. Resultatet är en modern design som passar i alla rum.
Bildkvalitet spelar roll. Vanlig HD-TV är kvalitet, men du vill ha mer. Tänk dig skarpa detaljer, hög ljusstyrka, otrolig kontrast och realistiska färger som ger en verklighetstrogen bild.
Philips Pixel Plus HD-motorn optimerar bildkvaliteten så att du får rena bilder med vackra kontraster. Oavsett om du tittar på kabel-TV eller streamar från en app får du skarpare bilder med ljusare vitt och djupare svärta.
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4.0
av 5
25
Recensioner
Heckla
11/08/2019
Danmark
Jeg er glad for mit produkt
Jeg er meget glad for mit tv, det var let at installere, og det er første gang jeg har gjort det, og jeg gjorde bare hvad der stod i anvisningen. Jeg er meget glad.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Ultratyndt Full HD LED-TV
starfish12
05/07/2021
United Kingdom
Verifierad köpare
excellent sound and picture quality
the tv is very easy to use has a very good full hd picture and superb sound not too loud and you can here voices clearly.the menu and setting is very easy too adjust.
Fördelar
excellent picture and sound.
Nackdelar
none
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Datum för användning 2020-06-05
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Datum för användning 2020-06-05
Doogle
28/08/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
The product has scart connection which is an asset
This TV is ideal for me, picture quality is good and scart connection important for me for transferring vhs tapes to dvd
Fördelar
Size for the room it is in
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Datum för användning 2019-07-28
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5600 series 32PFT5603 Full HD Ultra-Slim LED TV
Datum för användning 2019-07-28
Baserat på resultaten från Ambilight-testprogrammet i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Storbritannien, Tyskland, Österrike och Frankrike mellan den 24 februari 2023 och den 28 februari 2025. Under denna period valde 99,91 % av deltagarna att behålla sin Ambilight TV, trots en returpolicy med full återbetalning utan krav på att ange någon anledning.
EPG:n (elektronisk programguide) och faktisk visningsbarhet (upp till 8 dagar) beror på land och operatör.
Energiförbrukning i kWh per år, baserat på TV:ns strömförbrukning när den används 4 timmar per dag i 365 dagar. Den faktiska energiförbrukningen beror på hur TV:n används.
TV:n har funktioner för DVB-mottagning av kostnadsfria sändningar. Specifika DVB-operatörer kanske inte kan tas emot. Du hittar en uppdaterad lista i avsnittet med vanliga frågor på Philips supportwebbplats. För en del operatörer gäller villkorsbunden åtkomst och prenumerationer kan vara nödvändiga. Kontakta din operatör om du vill ha mer information.
(Philips) bara kompatibel med specifik Philips-spelarenhet.
Den här TV:n innehåller bly endast i vissa delar eller komponenter där det inte finns någon alternativ teknik, i enlighet med befintliga undantagsparagrafer i RoHS-direktivet.