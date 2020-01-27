Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Anmäl dig nu
Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea
11
d
Dagar
15
t
Timmar
48
m
Minuter
28
s
Sekunder
Utgått
Nära trimning, behaglig rakning
3000-serien har utformats för att trimma hårstrån med kraft, utan att kompromissa på hudkomforten. Vare sig du trimmar bröstet eller svåråtkomliga områden som ryggen, kan du raka dig med hudkomfortsystemet eller trimma med 3-, 5- eller 7-mm-kammarna.
Hudvårdssystem
3 kammar, 3–7 mm
50 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.
Trimmern är utformad för att vara säker och behaglig för underarmar, bröstkorg, mage, rygg, axlar, ljumskområde och ben. Hudkomfortsystemet samlar ihop och klipper hårstråna i olika längder, utan behov av flera apparater eller hudkontakt med vassa kanter. De dubbelriktade trimrarna klipper långa hårstrån som rakas av skärbladet för att få ett närmare resultat.
Hudkomfortsystemet består av ett allergivänligt skärblad och rundade ändar som skyddar huden vid rakning.
3 kammar ingår så att du kan välja olika längd på kroppshåret. Sätt fast kammen på rakhuvudet och trimma hårstråna i fast längd på 3, 5 eller 7 mm. Du kan även använda rakhuvudet utan kam för att få ett närmare resultat. För tjockare hårstrån rekommenderas förtrimning med fasta kammar.
Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips
Gå till reservdelar och tillbehör
4.1
av 5
749
Recensioner
84%
rekommenderar den här produkten
Nihat47
27/01/2020
Sverige
Bra
Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Datum för användning 2018-12-27
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Datum för användning 2018-12-27
Maxemilian
13/03/2019
Sverige
Gör det den påstår
Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer
Maxvol
27/09/2016
Sverige
Nöjd med denna trimmer
Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.