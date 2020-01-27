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Utgått

Bodygroom series 3000Duschsäker trimmer

BG2026/15

4.1

| (749) Recensioner | 84% rekommenderar den här produkten

Nära trimning, behaglig rakning

3000-serien har utformats för att trimma hårstrån med kraft, utan att kompromissa på hudkomforten. Vare sig du trimmar bröstet eller svåråtkomliga områden som ryggen, kan du raka dig med hudkomfortsystemet eller trimma med 3-, 5- eller 7-mm-kammarna.

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Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

Överallt nedanför halsen

Nära trimning, behaglig rakning

  • Hudvårdssystem

  • 3 kammar, 3–7 mm

  • 50 min. sladdlös anv. på 8 tim. laddn.

Trimma, eller raka tryggt alla kroppsdelar

Trimma, eller raka tryggt alla kroppsdelar

Trimmern är utformad för att vara säker och behaglig för underarmar, bröstkorg, mage, rygg, axlar, ljumskområde och ben. Hudkomfortsystemet samlar ihop och klipper hårstråna i olika längder, utan behov av flera apparater eller hudkontakt med vassa kanter. De dubbelriktade trimrarna klipper långa hårstrån som rakas av skärbladet för att få ett närmare resultat.

Rundade kanter och allergivänliga skärblad ger ökad hudkomfort

Rundade kanter och allergivänliga skärblad ger ökad hudkomfort

Hudkomfortsystemet består av ett allergivänligt skärblad och rundade ändar som skyddar huden vid rakning.

Innehåller 3 kammar för 3-, 5- eller 7 mm-trimning

Innehåller 3 kammar för 3-, 5- eller 7 mm-trimning

3 kammar ingår så att du kan välja olika längd på kroppshåret. Sätt fast kammen på rakhuvudet och trimma hårstråna i fast längd på 3, 5 eller 7 mm. Du kan även använda rakhuvudet utan kam för att få ett närmare resultat. För tjockare hårstrån rekommenderas förtrimning med fasta kammar.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

749

Recensioner

84%

rekommenderar den här produkten

27/01/2020

Sverige

Sverige

Bra

Fungerar bra och bra rakning enligt priset kvalitet bra

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Datum för användning 2018-12-27

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Datum för användning 2018-12-27

13/03/2019

Sverige

Sverige

Gör det den påstår

Fungerar utmärkt och ser till att blir slätt utan att det blir nå iriteringar, vanligtvis så lyckas jag ofta skära mig eller få redigt torr hud när det kommer till rakhyvel men inte av denna.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG3010/15 Duschsäker kroppstrimmer

27/09/2016

Sverige

Sverige

Nöjd med denna trimmer

Jag tycker trimmern fungerar väldigt bra på mig! Fungerar bra i duschen också och skön att hålla i.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom series 3000 BG2026/15 Duschsäker trimmer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 