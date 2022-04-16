Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Kroppstrimmers
Alla serier
Bodygroom series 3000 Duschsäker trimmer
Utgått
Support
BG2026/15
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
Handbok med viktig information
Användarhandbok
Alla (2)
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Rengöringsspray för rakhuvuden
Extra skärbladshuvud
ShaversRengöringsborste
Bodygroom replacement foilExtra skärblad
Min nya skäggtrimmer eller rakapparat från Philips slås inte på
Min Philips-trimmer trimmar håret ojämnt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till