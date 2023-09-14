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Utgått
Skonsam locktång för stora och små lockar
Locktången StyleCare Glam Shine är Philips första locktång som är joniskt vårdande. Lockkolven är berikad med titan vilket ger extra glans och skonsamhet. Titan är också en exceptionellt bra värmeledare som även hjälper till att bevara hårets fukt. Använd den unika Curl Ready-indikatorn för att få konsekvent fasta lockar samt skydda håret mot överhettning.
13–25 mm koniskt formad locktång
Joniskt vårdande
Skonsam titanbeläggning
Curl Ready-indikator
Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet är lent, burrfritt hår som glänser.
Titan, som används professionellt, värderas för sin robusthet och snabba värmeöverföring, vilket ger bättre stylingprestanda. Kolven är berikad med titan för att ge perfekta resultat.
Curl Ready-indikatorn anger ett pipljud när dina lockar är klara. Den här innovativa funktionen säkerställer att håret inte överhettas under stylingen. Du kan självklart även locka håret utan Curl Ready-indikatorn om du vill.
4.6
av 5
30
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fördelar
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Nackdelar
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum för användning 2023-08-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum för användning 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fördelar
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum för användning 2019-06-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum för användning 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang