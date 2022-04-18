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StyleCare Glam Shine-locktång
Utgått
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BHB872/00
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Kan jag använda min Philips locktång på kort hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
Varför stängs min Philips hårstyler plötsligt av?
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