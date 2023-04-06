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StyleCare Prestige Automatisk locktång
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BHB876/00
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Kan jag använda min Philips locktång på kort hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
I vilken riktning lockar jag med Philips Auto Curler?
Hur rengör jag min Philips styler?
StyleCare PrestigeRengöringstillbehör
Philips Auto Curler piper inte
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