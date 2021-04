StyleCare Prestige

Smart locksystem

En automatisk locktång passar dig som vill ha symmetriska och snygga lockar utan att behöva krångla så mycket själv med locktänger. Philips ProCare AutoCurler drar automatiskt in locken i värmekolven, lockar den perfekt, och släpper ut locken efter den tidsinställning och värme du har ställt in. Desto fler sekunder du ställer in, desto fastare lockar. Den här modellen är en uppgraderad version av Philips tidigare automatiska locktång ProCare Autocurler, och skapar effektivt lockar med ännu lägre temperaturinställning. Värmekolven där håret lockas, är längre vilket gör att du kan locka större hårslingor vid varje lock.