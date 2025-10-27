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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Gör perfekta lockar varje gång
Både små och stora lockar
Keramiskt keratin skyddar håret
Smart lockskydd
Få en ultimat stylingupplevelse med vårt smarta locksystem. Det innovativa systemet är ett fantastiskt paket med många uppgraderade funktioner. Fantastiska lockar som håller länge skapas med en enkel knapptryckning med två automatiskt roterande smarta lockskydd. De lockar varje hårslinga som en professionell stylist utan att det sliter på håret. Den smarta lockförstärkningstekniken gör att den automatiska locktången kan skapa varaktiga resultat vid en mer skonsam temperaturinställning. Enhetens längre kolv, det enkla vertikala greppet och den öppna designen som följer det naturliga hårflödet hjälper dig att styla perfekt med liten ansträngning.
Vår automatiska locktång har 113 % mer lockyta*, så nu kan du styla dubbelt så mycket hår åt gången. Det går lätt och snabbt att skapa perfekta lockar.
Den automatiska locktången hålls i ett naturligt vertikalt läge med ett avslappnat grepp, vilket gör det enkelt att skapa perfekta, konsekventa lockar i hela håret. Knapparna sitter där du har greppet så du kan intuitivt nå dem. Lockkammarens böjda, feminina form gör lockningen bekväm också nära hårbotten.
4.5
av 5
399
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Enose
27/10/2025
Sverige
Älskar den
Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång
Iarheiress
27/12/2022
Sverige
Verifierad köpare
Highly Recommended
Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler
Anna88
03/12/2019
Sverige
Fantastisk produkt!
En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång
jämfört med Philips HPS940