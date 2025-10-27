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  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning
  • Perfekta lockar utan ansträngning

StyleCare PrestigeAutomatisk locktång

BHB876/00

4.5
| (399) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Perfekta lockar utan ansträngning
Philips StyleCare Auto Curler är en automatisk locktång som lockar håret åt dig, med perfekta lockar varje gång! Den innovativa och smarta lockfunktionen rullar automatiskt upp varje hårslinga in i den uppvärmda kolven, lockar den, och gör en perfekt lock, varje gång. Philips AutoCurler gör det enkelt att skapa glamour i vardagen! Den här modellen kan locka större hårslingor per lock - dubbelt så mycket hår på en gång*, jämfört med föregående modell.
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Kompatibla produkter
StyleCare Prestige

StyleCare Prestige
Renoverad automatisk locktång

BHB876/00R1

Tar mer hår per lock än tidigare*

Perfekta lockar utan ansträngning

  • Gör perfekta lockar varje gång

  • Både små och stora lockar

  • Keramiskt keratin skyddar håret

  • Smart lockskydd

Smart locksystem för ultimat stylingupplevelse

Smart locksystem för ultimat stylingupplevelse

Få en ultimat stylingupplevelse med vårt smarta locksystem. Det innovativa systemet är ett fantastiskt paket med många uppgraderade funktioner. Fantastiska lockar som håller länge skapas med en enkel knapptryckning med två automatiskt roterande smarta lockskydd. De lockar varje hårslinga som en professionell stylist utan att det sliter på håret. Den smarta lockförstärkningstekniken gör att den automatiska locktången kan skapa varaktiga resultat vid en mer skonsam temperaturinställning. Enhetens längre kolv, det enkla vertikala greppet och den öppna designen som följer det naturliga hårflödet hjälper dig att styla perfekt med liten ansträngning.

Längre kolv för att styla dubbelt så mycket hår åt gången

Längre kolv för att styla dubbelt så mycket hår åt gången

Vår automatiska locktång har 113 % mer lockyta*, så nu kan du styla dubbelt så mycket hår åt gången. Det går lätt och snabbt att skapa perfekta lockar.

Vertikalt grepp för enkel användning

Den automatiska locktången hålls i ett naturligt vertikalt läge med ett avslappnat grepp, vilket gör det enkelt att skapa perfekta, konsekventa lockar i hela håret. Knapparna sitter där du har greppet så du kan intuitivt nå dem. Lockkammarens böjda, feminina form gör lockningen bekväm också nära hårbotten.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

399

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

27/10/2025

Sverige

Sverige

Älskar den

Har haft den i flera år och älskar den. Har den med mig vart jag än åker . Fina och snabba lockar som håller flera dagar. Fantastisk 👍 bra . Jag har rekommenderat hela familjen och bekanta,

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878 Renoverad MoistureProtect automatisk locktång

27/12/2022

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Highly Recommended

Inlove this hair curler, it last very long and u can style your hair different ways it is really perfect. I really recommended this product.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB878/00 MoistureProtect Auto Curler

03/12/2019

Sverige

Sverige

Fantastisk produkt!

En helt magiskt bra locktång som ger vackra lockar på ett enkelt och väldigt smidigt sätt! Nu är det slut på brända fingrar och trassel med hår på bakhuvud. Vackra lockar som håller i flera dagar. Jag rekommenderar denna locktång varmt!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Prestige BHB876/00 Automatisk locktång

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med Philips HPS940