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  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*

StyleCare EssentialUppvärmd plattborste

BHH880/00

4.5
| (150) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Naturligt rakt hår på 5 minuter*
Plattar du håret regelbundet men skulle vilja hitta en snabbare och skonsammare styling som dessutom bibehåller hårets volym? Då borde du testa Philips uppvärmda plattborste, som reder ut och plattar håret samtidigt som den skyddar hårbotten mot värme. Den keramiska beläggningen gör att borsten glider lätt över håret medan ThermoProtect håller temperaturen konstant och skyddar håret.
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Mjukt, glansigt och krusningsfritt hår

Naturligt rakt hår på 5 minuter*

  • Stor borste för enkel styling

  • Konstant temperatur, skonsam för håret

  • Keramisk beläggning

Keramisk beläggning för skonsam och effektiv styling

Keramisk beläggning för skonsam och effektiv styling

Den keramiska beläggningen i turmalin gör att borsten glider lätt över håret så att stylingen blir både effektiv och skonsam. Plattborsten bibehåller hårets naturliga volym och gör det glansigt, mjukt och frissfritt.

Konstant temperatur undviker att håret skadas

Konstant temperatur undviker att håret skadas

Platta håret på nolltid utan att det tar skada. Tack vare ThermoProtect-tekniken håller plattborsten en konstant temperatur som gör att håret inte bränns eller slits på grund av för höga temperaturer.

Två temperaturinställningar som passar din hårtyp

Två temperaturinställningar som passar din hårtyp

Två temperaturinställningar (170 °C och 200 °C) som passar din hårtyp.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

150

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

2

09/11/2020

Sverige

Sverige

Bästa !

Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

18/01/2019

Sverige

Sverige

riktigt kap!

Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

14/01/2019

Sverige

Sverige

Superbra plattborste med genomtänkt design!

Räddaren i nöden varje morgon då håret står åt alla håll efter natt på kudden. Ett stort plus är att den värms upp inom en minut och det finns två inställningar beroende på tjocklek på håret vilket är toppen. Håret blir platt efter bara ett drag och borsten glider lätt med längs håret utan att trassla in sig. Effekten att plattborsten är mycket effektivare än en platttång jämförelsevis. Den är designad på ett smart sätt så man inte kan bränna sig. Lätt att använda och kommer vara välanvänd varje morgon framöver! Kan starkt rekommendera produkten!

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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Ansvarsfriskrivningar

  1. Mätt på 33 kvinnor med medellångt hår. Test utfört i Kina.