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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Stor borste för enkel styling
Konstant temperatur, skonsam för håret
Keramisk beläggning
Den keramiska beläggningen i turmalin gör att borsten glider lätt över håret så att stylingen blir både effektiv och skonsam. Plattborsten bibehåller hårets naturliga volym och gör det glansigt, mjukt och frissfritt.
Platta håret på nolltid utan att det tar skada. Tack vare ThermoProtect-tekniken håller plattborsten en konstant temperatur som gör att håret inte bränns eller slits på grund av för höga temperaturer.
Två temperaturinställningar (170 °C och 200 °C) som passar din hårtyp.
4.5
av 5
150
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
09/11/2020
Sverige
Bästa !
Super enkelt och snabbt att få en platt frisyr. Haft svårt tidigare att få bakhåret rakt men med platsborsten är det super enkelt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
iremarie
18/01/2019
Sverige
riktigt kap!
Jag har använt den här plattborsten nu i ca 3 veckor och jag måste bara säga - WOW! Jag brukade alltid platta mitt hår, vilket sliter så mycket på håret plus att det gör håret ganska platt. Denna plattborsten behåller volymen i håret samtidigt som den genom endast ett drag (!) gör håret platt, följsamt och nästan glansigt. Rekommenderar den här produkten och denna produkt är det enda jag använder just nu. 5/5! enda minuset är kanske att den är lite tung, men det gör absolut ingenting om man tänker på vilket resultat man får! :)
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Essandra
14/01/2019
Sverige
Superbra plattborste med genomtänkt design!
Räddaren i nöden varje morgon då håret står åt alla håll efter natt på kudden. Ett stort plus är att den värms upp inom en minut och det finns två inställningar beroende på tjocklek på håret vilket är toppen. Håret blir platt efter bara ett drag och borsten glider lätt med längs håret utan att trassla in sig. Effekten att plattborsten är mycket effektivare än en platttång jämförelsevis. Den är designad på ett smart sätt så man inte kan bränna sig. Lätt att använda och kommer vara välanvänd varje morgon framöver! Kan starkt rekommendera produkten!
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHH880/00 Uppvärmd plattborste
Mätt på 33 kvinnor med medellångt hår. Test utfört i Kina.