Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Hårvård
Alla serier
StyleCare Essential Uppvärmd plattborste
Support
BHH880/00
Gå till butiken
Registrera produkten
Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).
Användarhandbok
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
Alla (4)
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Hur rengör jag min Philips styler?
Rök kommer från min Philips styler under användning
Philips hårstyler avger en lukt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till