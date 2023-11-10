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  • Anpassad plattning med SenseIQ
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  • Anpassad plattning med SenseIQ
  • Anpassad plattning med SenseIQ
  • Anpassad plattning med SenseIQ
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  • Anpassad plattning med SenseIQ
  • Anpassad plattning med SenseIQ

PrestigePlattång

BHS830/00

4.5
| (77) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Anpassad plattning med SenseIQ
Vi presenterar Philips anpassade plattång med SenseIQ-teknik som har utformats för att hålla kvar hårets naturliga fukt. Resultatet? Starkt hår och snygg glans varje gång du stylar.
Visa alla fördelar

Behåller upp till 93 % av hårets styrka*

Anpassad plattning med SenseIQ

  • Anpassad teknik

  • Bibehåller hårets styrka*

  • Bevarar upp till 70 % av fukten*

  • 4x fler joner för glansigt hår***

Anpassad plattning

Anpassad plattning

SenseIQ-teknik för en anpassad plattångsupplevelse. Känner av. Den aktiva digitala sensorn mäter hårets temperatur fler än 20 000 gånger per stylingtillfälle. Anpassar sig. Den intelligenta mikroprocessorn justerar automatiskt temperaturen för att förhindra att håret överhettas. Vårdar. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under styling, och bevarar upp till 70 % av hårets naturliga fukt*.

Bibehåller hårets styrka

Bibehåller hårets styrka

Plattången med SenseIQ har bevisats bevara upp till 93 % av hårets styrka* och ser till att håret alltid känns friskt och ser glansigt ut.

Tetra Ionic System för glansigt hår

Tetra Ionic System för glansigt hår

Låt håret känna den berikande joniska miljön med Tetra Ionic System. Den patenterade designen frigör miljontals joner med hjälp av fyra specialstrålar som finns på plattångens båda sidor. De berikande molekylerna tar bort statisk elektricitet, eliminerar krusningar och ger håret fantastisk glans.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

77

Recensioner

96%

rekommenderar den här produkten

10/11/2023

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

The quality of the product

I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Plattång

26/01/2026

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Super godt glattejern med mange fede funktioner

Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..

Fördelar

Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Glattejern

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Glattejern

14/01/2026

France

France

Verifierad köpare

Le fer a lisser le meilleur du marché

Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes

Fördelar

Beaucoup

Nackdelar

Aucun

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Lisseur

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Lisseur

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Ansvarsfriskrivningar

  1. SenseIQ-läge vid 200 °C, medelresultat

  2. SenseIQ-läge vid 170 °C

  3. Jämfört med Philips HP8372