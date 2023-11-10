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Anpassad teknik
Bibehåller hårets styrka*
Bevarar upp till 70 % av fukten*
4x fler joner för glansigt hår***
SenseIQ-teknik för en anpassad plattångsupplevelse. Känner av. Den aktiva digitala sensorn mäter hårets temperatur fler än 20 000 gånger per stylingtillfälle. Anpassar sig. Den intelligenta mikroprocessorn justerar automatiskt temperaturen för att förhindra att håret överhettas. Vårdar. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under styling, och bevarar upp till 70 % av hårets naturliga fukt*.
Plattången med SenseIQ har bevisats bevara upp till 93 % av hårets styrka* och ser till att håret alltid känns friskt och ser glansigt ut.
Låt håret känna den berikande joniska miljön med Tetra Ionic System. Den patenterade designen frigör miljontals joner med hjälp av fyra specialstrålar som finns på plattångens båda sidor. De berikande molekylerna tar bort statisk elektricitet, eliminerar krusningar och ger håret fantastisk glans.
4.5
av 5
77
Recensioner
96%
rekommenderar den här produkten
Anita Mohajer
10/11/2023
Sverige
Verifierad köpare
The quality of the product
I am really Satisfied, it doesn’t damage the hair and will be ready to use quickly.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Plattång
Minime2602
26/01/2026
Danmark
Verifierad köpare
Super godt glattejern med mange fede funktioner
Vildt godt glattejern.. jeg har wave in extensions og glattejernet er super godt til extensions da jeg nemt kan indstille graderne på glattejernet og får et super flot resultat hver gang..
Fördelar
Har allerde anbefalet til min veninde og søster som også har købt glattejernet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Glattejern
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Glattejern
Val de lys
14/01/2026
France
Verifierad köpare
Le fer a lisser le meilleur du marché
Super fer a lisser n’accroche pas mémé les cheveux abimes
Fördelar
Beaucoup
Nackdelar
Aucun
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Lisseur
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHS830/00 Lisseur
SenseIQ-läge vid 200 °C, medelresultat
SenseIQ-läge vid 170 °C
Jämfört med Philips HP8372