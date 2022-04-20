Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Hårvård
Alla serier
Prestige Plattång
Support
BHS830/00
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Användarhandbok
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
Alla (3)
Är ION-funktionen på min Philips hårtork farlig
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Hur rengör jag min Philips styler?
PrestigeFodral
PrestigeSlim sleeve
Rök kommer från min Philips styler under användning
Varför stängs min Philips hårstyler plötsligt av?
Min Philips plattång gör inte mitt hår rakt
Philips hårstyler avger en lukt
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till