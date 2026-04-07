Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Kan användas på våt och torr hud
För benen och kroppen
Effektiv epilering
5 tillbehör
Effektiv hårborttagningsrutin. Du behöver inte längre vänta på att håret ska växa ut: tar bort hår som är tre gånger kortare jämfört med vaxning.
Världens första epilator med ProGuide som ger 360° synlighet för ett effektivt och skonsamt resultat. Med ProGuide får du den perfekta 75° epileringsvinkeln för bästa möjliga resultat och huden håller sig spänd för bättre hudkomfort. 360° LED-lampa hjälper dig att se och ta bort fler hårstrån.
Effektiva och snabba resultat med Double Action-teknik. Fångar upp även de kortaste hårstråna med keramiska pincetter. Griper tag i och tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Du behöver inte trycka. Låt bara enheten glida över huden. Integrerad LED-lampa gör att du ser alla hårstrån. Epilera båda underbenen på mindre än sex minuter.
4.7
av 5
194
Recensioner
99%
rekommenderar den här produkten
Seagull 74
07/04/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Transformed my hair removal routine
The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing
Fördelar
Easy to use fast lasting results
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
vezza
26/03/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
Wow! what a product, great value
The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.
Fördelar
range of heads to complete body care
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ellsbells90
22/03/2026
United Kingdom
Del av marknadsföring
This product is great!
I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth
Fördelar
Quick and easy
Nackdelar
Hurts a bit
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry
Jämfört med utan ProGuide.
Med 2 års garanti.