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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
CP0634
Extra skärbladshuvud
Det här skärhuvudet är den skyddande barriären mellan din hud och rakapparatens trimsaxar. För nära och säker rakning och mjuk och len hud.
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE749/00
BRL127/00
BRL129/00
BRL138/00
BRL149/00
Ladyshave
Satinelle
SatinShave
Ladyshaver Series 6000, 8000
Vit
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.