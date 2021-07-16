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Skärblad

CP0634

2

| (1) Recension

Extra skärbladshuvud

Det här skärhuvudet är den skyddande barriären mellan din hud och rakapparatens trimsaxar. För nära och säker rakning och mjuk och len hud.

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Kompatibla produkter

Epilator Series 8000

Epilator Series 8000
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE709/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE718/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE719/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE728/00

Epilator Series 9000

Epilator Series 9000
Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE729/00

Beauty Set 9900

Beauty Set 9900
Skönhetsset

BRE749/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

BRL127/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

BRL129/00

Lady Shaver Series 6000

Lady Shaver Series 6000
Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

BRL138/00

Lady Shaver Series 8000

Lady Shaver Series 8000
Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

BRL149/00

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Extra skärbladshuvud

  • Ladyshave

  • Satinelle

  • SatinShave

  • Ladyshaver Series 6000, 8000

  • Vit

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Tekniska specifikationer

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