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  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
  • Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.

Epilator Series 9000Sladdlös epilator, våt- och torranvändning

BRE719/00

4.7
| (194) Recensioner | 99% rekommenderar den här produkten
Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.
Vår mest effektiva epilator, din lenaste hud någonsin. Vi presenterar världens första epilator med ProGuide med 360° synlighet för effektiva och skonsamma resultat. Mer än en epilator. Ditt allt-i-ett-set för hårborttagning och kroppsvård.
Visa alla fördelar

Slipp hårborttagningsrutiner i upp till fyra veckor.

Hej kroppen. Kraftfull. Skonsam kroppsvård.

  • Kan användas på våt och torr hud

  • För ben, kropp och bikinilinje

  • Mer än en epilator

  • 8 tillbehör

Len hud i upp till fyra veckor

Len hud i upp till fyra veckor

Effektiv hårborttagningsrutin. Du behöver inte längre vänta på att håret ska växa ut: tar bort hår som är tre gånger kortare jämfört med vaxning.

ProGuide. Mindre smärta, bättre hudkomfort*

ProGuide. Mindre smärta, bättre hudkomfort*

Världens första epilator med ProGuide som ger 360° synlighet för ett effektivt och skonsamt resultat. Med ProGuide får du den perfekta 75° epileringsvinkeln för bästa möjliga resultat och huden håller sig spänd för bättre hudkomfort. 360° LED-lampa hjälper dig att se och ta bort fler hårstrån.

Effektiv och snabb. Tänd. Se. Ta bort.

Effektiv och snabb. Tänd. Se. Ta bort.

Effektiva och snabba resultat med Double Action-teknik. Fångar upp även de kortaste hårstråna med keramiska pincetter. Griper tag i och tar bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Du behöver inte trycka. Låt bara enheten glida över huden. Integrerad LED-lampa gör att du ser alla hårstrån. Epilera båda underbenen på mindre än sex minuter.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

194

Recensioner

99%

rekommenderar den här produkten

1

07/04/2026

United Kingdom

United Kingdom

Transformed my hair removal routine

The braun epilator 9000 has totally transformed my hair removal routine id always used a razor, well not anymore. This has actually changed my life ! The 9000 is a sleek design comfortable grip quiet motor and powerful performance It's also incredibly versatile perfect for legs arms and more sensitive areas , it's fast and effective to use removing even the tiniest hairs , the built in light is genius making sure i don't miss a spot if you're looking for a long lasting smooth upkeep the braun 9000 is amazing

Fördelar

Easy to use fast lasting results

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

26/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Wow! what a product, great value

The epilator series 900 has a great range of heads to suit lots of scenarios with the switch of a head.You can use it with both water and dry. The attachment for rough skin works wonders and the battery power is amazing. I wasn't sure as being a mid to older lady about the epilator and first time use I was sceptical with the epilator head and thought 'it's too painful' but after using a few times it gives amazing results and no longer hurts. The exfoliation tool helps give a smooth finish to a job well done.

Fördelar

range of heads to complete body care

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE728/00 Cordless epilator; Wet & Dry

22/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

This product is great!

I absolutely loved this product, so easy to use and quick saving me so much time, having mobility issues it definitely helped me. First time I used it it hurt a little bit but now it’s fine and works fantastic really getting the hair off legs leaving them feeling so smooth

Fördelar

Quick and easy

Nackdelar

Hurts a bit

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 9000 BRE718/00 Cordless epilator; Wet & Dry

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med utan ProGuide.

  2. Med 2 års garanti.