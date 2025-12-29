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  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud
  • En skonsam rakning för len hud

Lady Shaver Series 6000Sladdlös rakapparat för våt och torr användning

BRL126/00

4.4
| (866) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
En skonsam rakning för len hud
Upplev jämn rakning över hela kroppen. Den praktiska och lättanvända Philips ladyshavern i 6000-serien är lämplig för känsliga områden och ger en jämn yta samtidigt som den är skonsam mot din känsliga hud
Visa alla fördelar

En skonsam rakning för len hud

  • Flytande enkelt skärblad

  • 10 timmars laddning

  • +1 tillbehör

En len och skonsam rakning

En len och skonsam rakning

Philips ladyshaver i 6000-serien är utformad för att vara skonsam och behaglig mot huden på olika kroppsdelar*. 80 % av våra konsumenter bekräftar att ingen rakirritation eller rodnad** uppstår. Uppnå hårfri hud utan att kompromissa med hudkomforten

Rundade trimmerkanter för en hudvänlig rakning

Rundade trimmerkanter för en hudvänlig rakning

Rundade trimmerkanter framför och bakom skärbladet gör att rakapparaten glider smidigt över huden. 78 % av alla kvinnor är överens om att rundade trimmerkanter förhindrar rispor***

Flytande, enkelt skärblad ger dig en jämn rakning

Flytande, enkelt skärblad ger dig en jämn rakning

Det flytande skärbladet glider naturligt över kroppens kurvor och konturer och har nära kontakt med huden och ger en jämn rakning

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

866

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

29/12/2025

Sverige

Sverige

Fem stjärnor!

Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

27/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel att använda

Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.

Fördelar

Liten och enkel att använda

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

10/12/2025

Sverige

Sverige

Så smidig!

Jag är en tvåbarns mamma som inte alltid hinner med att raka mig i duschen. Med ladyshaver kan du raka dig utan vatten vilket har varit en super funktion för mig när man missat ett ställe. Jag har känslig hy och får lätt utslag efter rakning vilket jag inte har upplevt med denna produkt så den håller vad den lovar 🙂 Jätte nöjd och gör vardagen lite lättare samtidigt som man känner sig fin!

Fördelar

Torr rakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 74 %, HUT Tyskland N=49, 2021

  2. HUT Tyskland N=49, 2021

  3. jämfört med deras nuvarande ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021