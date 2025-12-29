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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Kan användas på våt och torr hud
För ben, kropp och bikinilinje
+4 tillbehör
Upp till 80 minuters drifttid
System med tre rakblad för en nära och försiktig rakning – förhindrar skärsår. Består av dubbelsidiga trimmerändar som förtrimmar allt hår. Ett skärblad med diamantformade öppningar har utformats för att raka förtrimmade hårstrån i ett svep.
Nu slipper du rakirritation och rodnad – 80 % av kvinnorna upplevde en len och irritationsfri hud efter användning.** Dermatologiskt testad på känslig hud.
Passar perfekt in i din rutin – oavsett om du står i duschen eller är på språng. Våt- eller torrakning, valet är ditt.
4.4
av 5
866
Recensioner
92%
rekommenderar den här produkten
MrMadde
29/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Fem stjärnor!
Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ll8282
27/12/2025
Sverige
Verifierad köpare
Enkel att använda
Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.
Fördelar
Liten och enkel att använda
Nackdelar
Inga nackdelar
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Mimmimuh
10/12/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Så smidig!
Jag är en tvåbarns mamma som inte alltid hinner med att raka mig i duschen. Med ladyshaver kan du raka dig utan vatten vilket har varit en super funktion för mig när man missat ett ställe. Jag har känslig hy och får lätt utslag efter rakning vilket jag inte har upplevt med denna produkt så den håller vad den lovar 🙂 Jätte nöjd och gör vardagen lite lättare samtidigt som man känner sig fin!
Fördelar
Torr rakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning
76,2 % håller med, HPT Nederländerna, n=42, 2025.
Jämfört med deras nuvarande ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021.
Med 2 års garanti.