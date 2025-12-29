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  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
  • Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.

Lady Shaver Series 6000Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

BRL138/00

4.4
| (866) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.
Upptäck försiktig, snabb och bekväm rakning. Rakar hårstråna ned till 0,2 mm. Det finns inte tid för komplicerade rakningsrutiner – upplev enkel rakning som passar din planering och känns skön mot huden. Dermatologiskt testad.
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Raka försiktigt. Sköt om. Personvård är inte själviskt.

Försiktig renrakning. Även av känsliga områden.

  • Kan användas på våt och torr hud

  • För ben, kropp och bikinilinje

  • +4 tillbehör

  • Upp till 80 minuters drifttid

Tar bort hårstrån så korta som 0,2 mm för en försiktig renrakning.

Tar bort hårstrån så korta som 0,2 mm för en försiktig renrakning.

System med tre rakblad för en nära och försiktig rakning – förhindrar skärsår. Består av dubbelsidiga trimmerändar som förtrimmar allt hår. Ett skärblad med diamantformade öppningar har utformats för att raka förtrimmade hårstrån i ett svep.

Mindre sveda, mindre rodnad, mer hudkomfort.**

Mindre sveda, mindre rodnad, mer hudkomfort.**

Nu slipper du rakirritation och rodnad – 80 % av kvinnorna upplevde en len och irritationsfri hud efter användning.** Dermatologiskt testad på känslig hud.

Våtrakning för duschen. Torrakning när du är på språng.

Våtrakning för duschen. Torrakning när du är på språng.

Passar perfekt in i din rutin – oavsett om du står i duschen eller är på språng. Våt- eller torrakning, valet är ditt.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

866

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

29/12/2025

Sverige

Sverige

Fem stjärnor!

Jag tycker att den är bra, den gör det den ska och ett plus är att den går att använda i samband med dusch.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 6000 BRL138/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

27/12/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Enkel att använda

Den var smidig och enkel att använda. Jag gillar att den var så liten och nätt, perfekt att ta med sig på resa.

Fördelar

Liten och enkel att använda

Nackdelar

Inga nackdelar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

10/12/2025

Sverige

Sverige

Så smidig!

Jag är en tvåbarns mamma som inte alltid hinner med att raka mig i duschen. Med ladyshaver kan du raka dig utan vatten vilket har varit en super funktion för mig när man missat ett ställe. Jag har känslig hy och får lätt utslag efter rakning vilket jag inte har upplevt med denna produkt så den håller vad den lovar 🙂 Jätte nöjd och gör vardagen lite lättare samtidigt som man känner sig fin!

Fördelar

Torr rakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Lady Shaver Series 8000 BRL129/00 Sladdlös rakapparat, våt- och torrakning

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Ansvarsfriskrivningar

  1. 76,2 % håller med, HPT Nederländerna, n=42, 2025.

  2. Jämfört med deras nuvarande ladyshaver, HUT Tyskland N=49, 2021.

  3. Med 2 års garanti.