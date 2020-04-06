Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Poolparty. Duschparty. Ditt party.
Var som helst. När som helst. Den här vattentäta Bluetooth-högtalaren har en kraftfull bas i en liten förpackning och ger dig överraskande högt ljud. Du får åtta timmars speltid och audio-in. Från poolen till duschen – förvandla det till din typ av party.
Bluetooth
Blå
Vid poolen, vid sjön, i duschen. Den här vattentäta IPX7-klassade högtalaren flyter och klarar att vara nedsänkt ned till 1 m i upp till 30 minuter.
Batteriet ger dig åtta timmars speltid med full laddning. Det tar omkring tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.
Styr musiken från knapparna på sidan på högtalaren. Tryck för att spela upp och tryck två gånger på knapparna för volym upp/ned för att hoppa över spår. Högtalargallret har LED-lampor som lyser med ett fast blått sken eller blinkar med slumpmässiga färger.
2.0
av 5
1
Recension
100%
rekommenderar den här produkten
Sr.PRàctic
06/04/2020
España
Podría ser mejor!
Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT150W altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2020-03-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT150W altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2020-03-06