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Utgått

trådlös, bärbar högtalare

BT150B/00

2

| (1) Recension | 100% rekommenderar den här produkten

Tillgänglig i

Blå
Blå
Svart
Svart
Vit
Vit

Poolparty. Duschparty. Ditt party.

Var som helst. När som helst. Den här vattentäta Bluetooth-högtalaren har en kraftfull bas i en liten förpackning och ger dig överraskande högt ljud. Du får åtta timmars speltid och audio-in. Från poolen till duschen – förvandla det till din typ av party.

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Poolparty. Duschparty. Ditt party.

  • Bluetooth

  • Svart

Vattentät ned till 1 m i upp till 30 minuter. IPX7-klassad

Vid poolen, vid sjön, i duschen. Den här vattentäta IPX7-klassade högtalaren flyter och klarar att vara nedsänkt ned till 1 m i upp till 30 minuter.

Åtta timmars speltid. USB-laddning. Mikro-USB-kabel medföljer

Batteriet ger dig åtta timmars speltid med full laddning. Det tar omkring tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.

Knappar på högtalaren för uppspelning samt ändra volym/hoppa över spår

Styr musiken från knapparna på sidan på högtalaren. Tryck för att spela upp och tryck två gånger på knapparna för volym upp/ned för att hoppa över spår. Högtalargallret har LED-lampor som lyser med ett fast blått sken eller blinkar med slumpmässiga färger.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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2.0

av 5

1

Recension

100%

rekommenderar den här produkten

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT150W altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2020-03-06

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT150W altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2020-03-06

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