Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Anmäl dig nu
Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea
14
d
Dagar
12
t
Timmar
39
m
Minuter
11
s
Sekunder
CP0363
Skäggkam till OneBlade
Den här kammen är till din OneBlade och gör att du kan trimma och styla skägget som du vill ha det. Garanterad precision för den look du har tänkt dig.
QP2724/14
MG9530/15
QP2834/23
QP2834/31
QP2724/23
MG9540/15
MG9553/15
MG9555/15
MG9530/15R1
MG9553/15R1
Grå
Hårlängd: 2 mm
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.