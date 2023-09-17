ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Precision i rostfritt stål
  • Precision i rostfritt stål

All-in-One Trimmer9000-serien

MG9553/15

4.4
| (466) Recensioner | 93% rekommenderar den här produkten
Precision i rostfritt stål
Skapa din personliga look med det här ultimata groomingsetet för ansikte, huvud och kropp. Den här kombinationen av vår mest avancerade trimmer i rostfritt stål och OneBlade ger ultimat precisionstrimning och precisionsstyling så att du får den stil du vill ha.
Visa alla fördelar

Exakt trimning, skarpa kanter och smidig rakning

Precision i rostfritt stål

  • Det ultimata trimningskitet

  • 20-i-1: ansikte, huvud och kropp

  • Precisionstrimkam

  • Unik OneBlade-teknik

Exakt trimning i ett drag

Exakt trimning i ett drag

Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.

OneBlade för rena linjer och skarpa kanter

Snabb skärenhet (6 000 gånger per minut) klarar även de allra längsta hårstråna, med en glidande beläggning och rundade kanter för att skydda huden, så att du kan styla och raka skägget behagligt. Snygga till kinderna, hakan och halsen för att forma ditt skägg exakt.

Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

Prestanda med lång livslängd för exakta resultat

Trimmerns rakblad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

466

Recensioner

93%

rekommenderar den här produkten

17/09/2023

Sverige

Sverige

Kraftfull, exakt, lång batteritid

Here is the translation of the following text into Swedish: Enradsversion: Jag gillade verkligen Philips Multigroomer. Det är ett bra allroundverktyg för grooming som förhoppningsvis innebär att du inte behöver köpa något annat under en lång tid. Den är lätt att använda, mångsidig och kraftfull nog att hantera även det tjockaste håret, var som helst :) Jag har använt den i några veckor nu och jag är verkligen imponerad. Jag har använt den för att trimma mitt hår, skägg och kroppshår, och den har gjort ett bra jobb på alla tre. Tillbehören är enkla att byta ut och de är alla mycket välgjorda. Den är kraftfull och precis. De justerbara kammarna fungerar mycket bra och ger dig den frihet du behöver. Den är ganska bekväm att hålla i och lätt att hantera. Den är hållbar. Trimmern verkar vara gjord av högkvalitativa material och kommer förhoppningsvis att hålla i många år (det är ytterligare en sak jag älskar med Philips produkter i allmänhet). En av de saker jag gillar mest är hur lätt den är att använda. Kontrollerna är enkla och raka, och trimmern är mycket lätt och lätt att manövrera. Batteritiden är utmärkt, och jag kan enkelt klara av en hel/flera grooming-sessioner utan att behöva ladda den. Sammantaget är jag väldigt nöjd med den. Den gör ett bra jobb utan att vara för dyr heller. Jag skulle rekommendera den starkt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien

13/09/2023

Sverige

Sverige

Ultimata kitet för trimmning och rakning

Tilsammans är Philips All-in-One Trimmern och Philips OneBlade-apparaten det ultimata kitet för trimmning och rakning av huvud, ansikte och kropp. Jag använder Philips All-in-One Trimmern för att trimma ner min skäggstubb till den perfekta längden, vilket jag kan få med hjälp av trimkammen som har 11 längdsteg, mellan 1 och 3 mm. Sedan använder jag Philips OneBlade-apparaten för att renraka mina kinder och hals. Tack vare den glidande beläggning och rundade kanterna på Philips OneBlade-apparaten får jag en nära rakning utan att riskera att skära mig. Till All-in-One Trimmern följer det även med kammar för att trimma håret på huvudet, men då jag besöker frisören regelbundet så har jag inte behövt använda dem ännu. Då All-in-One Trimmern är vattentät kan den användas i duschen, vilket är praktiskt om man vill raka olika kroppen. Om jag fick önska något som skulle förbättras med All-in-One Trimmern är det att kroppstillbehöret skulle raka lite närmare huden. Jag har erfarenhet av Philips Bodygroomers som ger en närmare rakning än All-in-One Trimmern. Men det faktum att den är vattentät gör det väldigt smidigt och snabbt att göra rent den efter rakning. Både All-in-One Trimmern och OneBlade-apparaten samt alla tillbehören får enkelt plats i den medföljande gråa necessären.

Fördelar

Philips All-in-One Trimmern, Philips OneBlade-apparaten

Nackdelar

Kroppstillbehöret, Ingen USB-C kabel

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien

13/09/2023

Sverige

Sverige

Mångsidig och snabb

Tycker denna är värd högsta betyg pga de många olika användningsområden som finns tack vare alla olika munstycken som kan användas. En mycket snabb maskin som fungerar riktigt bra för att både trimma skägg och klippa håret med. En lite rolig bonus är att det till och med står på vad de olika munstyckena skall användas till. Den kan tyckas vara något stor men även detta bidrar till att det verkligen känns som en kvalitetsmaskin.

Fördelar

Många olika användningsområden

Nackdelar

Den extra maskin som kommer med för kroppshår har ett skydd för att skydda huden. Med detta på blir den lilla maskinen någon ineffektiv.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9555/15 9000-serien

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9555/15 9000-serien

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter

  2. Jämfört med Philips allt-i-ett-trimmer utan trimsaxen på 41 mm