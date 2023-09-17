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Det ultimata trimningskitet
20-i-1: ansikte, huvud och kropp
Precisionstrimkam
Unik OneBlade-teknik
Den patenterade trimkammen har 11 längdinställningar mellan 1 och 3 mm, så du kan få en jämn trimning med exakt önskad längd.
Snabb skärenhet (6 000 gånger per minut) klarar även de allra längsta hårstråna, med en glidande beläggning och rundade kanter för att skydda huden, så att du kan styla och raka skägget behagligt. Snygga till kinderna, hakan och halsen för att forma ditt skägg exakt.
Trimmerns rakblad i rostfritt stål förblir lika vassa som dag ett för prestanda med lång livslängd. Ingen olja behövs.
4.4
av 5
466
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
Shanjain
17/09/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Kraftfull, exakt, lång batteritid
Here is the translation of the following text into Swedish: Enradsversion: Jag gillade verkligen Philips Multigroomer. Det är ett bra allroundverktyg för grooming som förhoppningsvis innebär att du inte behöver köpa något annat under en lång tid. Den är lätt att använda, mångsidig och kraftfull nog att hantera även det tjockaste håret, var som helst :) Jag har använt den i några veckor nu och jag är verkligen imponerad. Jag har använt den för att trimma mitt hår, skägg och kroppshår, och den har gjort ett bra jobb på alla tre. Tillbehören är enkla att byta ut och de är alla mycket välgjorda. Den är kraftfull och precis. De justerbara kammarna fungerar mycket bra och ger dig den frihet du behöver. Den är ganska bekväm att hålla i och lätt att hantera. Den är hållbar. Trimmern verkar vara gjord av högkvalitativa material och kommer förhoppningsvis att hålla i många år (det är ytterligare en sak jag älskar med Philips produkter i allmänhet). En av de saker jag gillar mest är hur lätt den är att använda. Kontrollerna är enkla och raka, och trimmern är mycket lätt och lätt att manövrera. Batteritiden är utmärkt, och jag kan enkelt klara av en hel/flera grooming-sessioner utan att behöva ladda den. Sammantaget är jag väldigt nöjd med den. Den gör ett bra jobb utan att vara för dyr heller. Jag skulle rekommendera den starkt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien
Tomas94
13/09/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Ultimata kitet för trimmning och rakning
Tilsammans är Philips All-in-One Trimmern och Philips OneBlade-apparaten det ultimata kitet för trimmning och rakning av huvud, ansikte och kropp. Jag använder Philips All-in-One Trimmern för att trimma ner min skäggstubb till den perfekta längden, vilket jag kan få med hjälp av trimkammen som har 11 längdsteg, mellan 1 och 3 mm. Sedan använder jag Philips OneBlade-apparaten för att renraka mina kinder och hals. Tack vare den glidande beläggning och rundade kanterna på Philips OneBlade-apparaten får jag en nära rakning utan att riskera att skära mig. Till All-in-One Trimmern följer det även med kammar för att trimma håret på huvudet, men då jag besöker frisören regelbundet så har jag inte behövt använda dem ännu. Då All-in-One Trimmern är vattentät kan den användas i duschen, vilket är praktiskt om man vill raka olika kroppen. Om jag fick önska något som skulle förbättras med All-in-One Trimmern är det att kroppstillbehöret skulle raka lite närmare huden. Jag har erfarenhet av Philips Bodygroomers som ger en närmare rakning än All-in-One Trimmern. Men det faktum att den är vattentät gör det väldigt smidigt och snabbt att göra rent den efter rakning. Både All-in-One Trimmern och OneBlade-apparaten samt alla tillbehören får enkelt plats i den medföljande gråa necessären.
Fördelar
Philips All-in-One Trimmern, Philips OneBlade-apparaten
Nackdelar
Kroppstillbehöret, Ingen USB-C kabel
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9540/15 9000-serien
Peerra
13/09/2023
Sverige
Del av marknadsföring
Mångsidig och snabb
Tycker denna är värd högsta betyg pga de många olika användningsområden som finns tack vare alla olika munstycken som kan användas. En mycket snabb maskin som fungerar riktigt bra för att både trimma skägg och klippa håret med. En lite rolig bonus är att det till och med står på vad de olika munstyckena skall användas till. Den kan tyckas vara något stor men även detta bidrar till att det verkligen känns som en kvalitetsmaskin.
Fördelar
Många olika användningsområden
Nackdelar
Den extra maskin som kommer med för kroppshår har ett skydd för att skydda huden. Med detta på blir den lilla maskinen någon ineffektiv.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9555/15 9000-serien
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för All-in-One Trimmer MG9555/15 9000-serien
Baserat på trimning av ansiktshår 2,3 gånger per vecka där varje session i genomsnitt varar i 11,5 minuter
Jämfört med Philips allt-i-ett-trimmer utan trimsaxen på 41 mm