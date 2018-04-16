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Utgått
HC3400/15
HairClipper i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*
HairClipper i 3000-serien har utformats för att hålla länge, ge dig en snygg frisyr och ett önskat resultat. Den innovativa trimsaxen, bladen i rostfritt stål och den justerbara hårkammen ger en snabb, vass klippning, gång på gång. Du vet väl att du har 5 års garanti på denna produkt?
Blad i rostfritt stål
13 längdinställningar
Användning med sladd
Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare.*
Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.
Välja och lås enkelt den längdinställning du vill ha med den justerbara kammen som har 12 längdinställningar från 1 mm till 23 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.
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3.6
av 5
41
Recensioner
Joe1973
16/04/2018
Danmark
Produktet er let at gå til
Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Storejav
28/03/2017
Danmark
Verifierad köpare
Glimrende til prisen
Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper
Quéqué
23/06/2018
Portugal
Excelentíssimo
Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper
Jämfört med tidigare modell från Philips