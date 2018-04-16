ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

10

d

Dagar

17

t

Timmar

:

54

m

Minuter

:

21

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Bild av en enda produkt
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Foto av produktdetalj
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används

Utgått

Hairclipper series 3000Hårklippare

HC3400/15

3.6

| (41) Recensioner

HairClipper i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

HairClipper i 3000-serien har utformats för att hålla länge, ge dig en snygg frisyr och ett önskat resultat. Den innovativa trimsaxen, bladen i rostfritt stål och den justerbara hårkammen ger en snabb, vass klippning, gång på gång. Du vet väl att du har 5 års garanti på denna produkt?

Visa alla fördelar

med DualCut-teknik för en snabbare, vassare klippning

HairClipper i 3000-serien – klipper dubbelt så fort*

  • Blad i rostfritt stål

  • 13 längdinställningar

  • Användning med sladd

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Dubbelslipad trimsax med minskad friktion

Kom igenom alla hårtyper med vår avancerade DualCut-teknik, som kombinerar en dubbelslipad trimsax med minskad friktionsteknik. Den innovativa trimsaxen är utformad för att prestera gång på gång, och klipper hår dubbelt så snabbt som vanliga Philips-klippare.*

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande stålblad för en skärpa som varar

Självslipande blad i rostfritt stål för en skärpa som varar.

Enkelt att välja och att låsa i 13 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Enkelt att välja och att låsa i 13 längdinställningar: 0,5 till 23 mm.

Välja och lås enkelt den längdinställning du vill ha med den justerbara kammen som har 12 längdinställningar från 1 mm till 23 mm, med exakt 2 mm mellan varje längd. Du kan även använda den utan kam för en nära klippning på 0,5 mm.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

3.6

av 5

41

Recensioner

16/04/2018

Danmark

Danmark

Produktet er let at gå til

Hårtrimmeren skærer og klipper præcist. Det kan anbefales at installere 2 spejle over for hinanden for at få fuld synlighed over fremskridt i hårtrimningen. Det kan tilrådes at være opmærksom på, at trimningen går hurtigere end forventet. Designønske: Ledningsfri model.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

28/03/2017

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Glimrende til prisen

Denne hårtrimmer er et godt køb til prisen. Med lidt øvelse finder jeg den rigtige afstant / længde til klipningen, som gik problemløst.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hårklipper

23/06/2018

Portugal

Portugal

Excelentíssimo

Bom dia estou mto satisfeito. Espero receber da Philips promoções para continuar a usufruir da vossa marca, recomenda-se. Cumprimentos

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Den här recensionen skrevs för Hairclipper series 3000 HC3400/15 Hair clipper

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med tidigare modell från Philips