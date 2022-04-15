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Fri frakt från 450 SEK
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Utgått
Support
HC3400/15
Utgått
Kan jag använda min Philips-trimmer när den är ansluten till ett eluttag?
Hur rengör jag min Philips-trimmer?
Kan jag skölja min Philips-trimmer med vatten?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Varför finns det vitt fett inuti min trimmer/klippare från Philips?
Hur sätter jag fast/tar bort ett tillbehör på min Philips-trimmer?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten