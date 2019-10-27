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BRE224/00
BRE285/00
BRE721/00
BRP506/00
BRP529/00
BRP531/00
BRE715/01
BRE735/01
BRE740/10
BRE740/11
För både ansikte och kropp
Trimhuvudet för kroppen är perfekt för snabb uppfräschning. Trimhuvudet på 26 mm garanterar snabb och enkel användning på små kroppsdelar (t.ex. tår, knän).
Trimhuvudet för ansiktet är perfekt för snabb uppfräschning. Trimhuvudet på 8 mm garanterar snabb och precis användning i ansiktet.
Med 2 längdalternativ, 2 och 4 mm, för att trimma håret i exakt den längd du vill ha. Fäst enkelt kammen på trimhuvudet för ett exakt och enhetligt resultat.
4.2
av 5
133
Recensioner
87%
rekommenderar den här produkten
Mormor
27/10/2019
Danmark
Verifierad köpare
Super
Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år
Fördelar
Lille apparat, der fungerer
Nackdelar
Intet
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger
Krista
12/12/2015
Suomi
Laite on loistava, jos haluat että kaikki karvat ovat samanpituiset.
Laitteella saa hetkessä ja vaivatta kaikista karvoista samanpituiset. Tämän jälkeen on helppo värjätä ja nyppiä hajakarvat. Lisäksi laite on turvallinen käyttää. Suosittelen! Tämä nykyinen on jo ollut käytössä 3 vuotta ja hankin uuden jos tämä tuhoutuisi.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6391/10 Tarkkuustrimmeri
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6391/10 Tarkkuustrimmeri
Bev167890
14/09/2020
United Kingdom
Del av marknadsföring
Love it
Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.
Fördelar
Compact
Nackdelar
A little loud
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6388/00 Touch-up pen trimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för HP6388/00 Touch-up pen trimmer