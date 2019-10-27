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Elektrisk trimmer

HP6393/00

4.2
| (133) Recensioner | 87% rekommenderar den här produkten
Mjuk hud snabbt
Håll dig mjuk. När som helst, var som helst. Den nya trimmern från Philips är ett diskret skönhetsverktyg som gör att det går snabbt och enkelt att ta bort även de finaste hårstråna från både kropp och ansikte när du är i farten. En rengöringsborste för extra hygien medföljer.
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BRE740/11

Trimmer för snabba uppfräschningar av exempelvis ögonbryn och bikinilinje

Mjuk hud snabbt

  • För både ansikte och kropp

Trimhuvud på 26 mm för enkel borttagning av kroppshår

Trimhuvud på 26 mm för enkel borttagning av kroppshår

Trimhuvudet för kroppen är perfekt för snabb uppfräschning. Trimhuvudet på 26 mm garanterar snabb och enkel användning på små kroppsdelar (t.ex. tår, knän).

Trimhuvudet på 8 mm för enkel borttagning av ansiktshår

Trimhuvudet på 8 mm för enkel borttagning av ansiktshår

Trimhuvudet för ansiktet är perfekt för snabb uppfräschning. Trimhuvudet på 8 mm garanterar snabb och precis användning i ansiktet.

2 och 4 mm ögonbrynskam för jämn hårlängd

2 och 4 mm ögonbrynskam för jämn hårlängd

Med 2 längdalternativ, 2 och 4 mm, för att trimma håret i exakt den längd du vill ha. Fäst enkelt kammen på trimhuvudet för ett exakt och enhetligt resultat.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.2

av 5

133

Recensioner

87%

rekommenderar den här produkten

27/10/2019

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Super

Kan kun anbefales, jeg har haft og brugt “forgængeren” i 2-3 år

Fördelar

Lille apparat, der fungerer

Nackdelar

Intet

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6393/00 Pentrimmer til tilretninger

12/12/2015

Suomi

Suomi

Laite on loistava, jos haluat että kaikki karvat ovat samanpituiset.

Laitteella saa hetkessä ja vaivatta kaikista karvoista samanpituiset. Tämän jälkeen on helppo värjätä ja nyppiä hajakarvat. Lisäksi laite on turvallinen käyttää. Suosittelen! Tämä nykyinen on jo ollut käytössä 3 vuotta ja hankin uuden jos tämä tuhoutuisi.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6391/10 Tarkkuustrimmeri

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6391/10 Tarkkuustrimmeri

14/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Love it

Really like the size as it fits right into my make up bag for them times you need it. The extra head helps with the brows and so light weight. The main thing for me is that it doesn't pull the hairs like some others so it's 100% pain free.

Fördelar

Compact

Nackdelar

A little loud

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6388/00 Touch-up pen trimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för HP6388/00 Touch-up pen trimmer

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