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ProCare Auto Curler Automatisk locktång
Utgått
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HPS940/00
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Kan jag använda min Philips locktång på kort hår?
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Kan jag linda nätsladden runt min Philips styler efter användning?
Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
I vilken riktning lockar jag med Philips Auto Curler?
Min Philips locktång gör inte mitt hår tillräckligt lockigt
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