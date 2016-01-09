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  • Automatisk locktång
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  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
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  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång
  • Automatisk locktång

Utgått

ProCare Auto CurlerAutomatisk locktång

HPS940/00

4.5
| (153) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten
Automatisk locktång
Äntligen är det enkelt att själv skapa perfekta lockar och styla håret med professionellt salongsresultat, utan att behöva använda en vanlig locktång. Tack vare Auto-Curlern kan du nu skapa små eller stora lockar på nolltid - den automatiska locktången rullar upp, värmer och lockar håret automatiskt. Antitrassel-systemet säkerställer att håret aldrig fastnar. Keramisk beläggning i titan skyddar mot värmen, vilket gör stylingen skonsam och lämnar håret skinande blankt! Philips AutoCurler är för dig som vill ha professionellt och glamoröst resultat utan krångel med locktång.
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alltid med salongsresultat

Automatisk locktång

  • - Perfekta lockar utan locktång

  • - Säkert anti-trassel system

  • - Keramisk beläggning skyddar håret

  • - Gör både små och stora lockar

Automatisk locktång för naturliga lockar och vågor

Automatisk locktång för naturliga lockar och vågor

Philips ProCare Auto Curler rullar upp håret i det varma munstycket och släpper ut en perfekt lock, varje gång.

Munstycke i titan med keramisk beläggning för skydd mot värmen

Munstycke i titan med keramisk beläggning för skydd mot värmen

Använd munstycket i titan för att snabbt få svallande lockar och ett lent och glansigt hår. Munstyckets keramiska beläggning i titan kombinerar utmärkt värmeöverföring med en supertunn slät yta som skapar perfekta lockar.

Professionell borstlös motor

Professionell borstlös motor

Procurlern har en borstlös motor som förhindrar att håret fastnar. Du kan skapa lockar i alla olika riktningar och exprimentera med olika stilar. För en stilren och symmetrisk look - locka konsekvent håret åt samma riktning. Du kan även använda den automatiska lockfunktionen med en blandning av båda lockriktningarna för en naturlig look.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

153

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

09/01/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

HÅLLER VAD DEN LOVAR

Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång

17/05/2018

United Kingdom

United Kingdom

Quick and easy!

Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler

06/02/2021

Italia

Italia

Mai più senza

Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi

Fördelar

Una messa in piega da parrucchiere anche da casa

Nackdelar

Nessuno

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica

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