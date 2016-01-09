Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
- Perfekta lockar utan locktång
- Säkert anti-trassel system
- Keramisk beläggning skyddar håret
- Gör både små och stora lockar
Philips ProCare Auto Curler rullar upp håret i det varma munstycket och släpper ut en perfekt lock, varje gång.
Använd munstycket i titan för att snabbt få svallande lockar och ett lent och glansigt hår. Munstyckets keramiska beläggning i titan kombinerar utmärkt värmeöverföring med en supertunn slät yta som skapar perfekta lockar.
Procurlern har en borstlös motor som förhindrar att håret fastnar. Du kan skapa lockar i alla olika riktningar och exprimentera med olika stilar. För en stilren och symmetrisk look - locka konsekvent håret åt samma riktning. Du kan även använda den automatiska lockfunktionen med en blandning av båda lockriktningarna för en naturlig look.
4.5
av 5
153
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Karinknas
09/01/2016
Sverige
Verifierad köpare
HÅLLER VAD DEN LOVAR
Behöver inte vara proffs för att få till ett vackert resultat, ville bara göra en testlock på min dotter men det var så kul och blev så fint att jag forsatte tills allt håret var lockat. Mitt eget hår är tyvärr alldeles för kort så den funkar inte alls på mig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Automatisk locktång
werka1516
17/05/2018
United Kingdom
Quick and easy!
Philips ProCare auto curler save a lot of my time! It's very easy to use and every morning I can't wait to use it again! I do recommend this product to all my friends as occasionally I record quick recommendations on YouTube channel!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/03 Auto Curler
Feffa
06/02/2021
Italia
Mai più senza
Consigliatissimo , ho capelli lunghi e pesanti ma in pochissimi minuti riesce a creare boccoli duraturi .Fatica zero risultati ottimi
Fördelar
Una messa in piega da parrucchiere anche da casa
Nackdelar
Nessuno
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProCare Auto Curler HPS940/00 Arricciatura automatica