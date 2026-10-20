Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
45 dagars ångerrätt
Kroppstrimmers
Alla serier
HS740 Blade Refill Reservrakhuvuden till elektrisk rakapparat
Support
HS740/15
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Garanti
Våra produkt garanti policys
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till