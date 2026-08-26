ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

45 dagars ångerrätt

Alla serier

Anmäl dig nu

Få tidig tillgång till vår Black Friday-rea

05

d

Dagar

03

t

Timmar

:

54

m

Minuter

:

20

s

Sekunder

  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av förpackningen
  • Bild av en enda produkt
  • Huvudsakligen använt foto
  • Produktfoto framifrån
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av känslomässig nytta
  • Foto av förpackningen

HS740 Blade RefillReservrakhuvuden till elektrisk rakapparat

HS740/15

4.6

| (376) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten

Nära rakning, skonsam mot huden

Head Shaver Pro-reservhuvuden är utrustade med 36 självslipande ComfortCut-blad tillverkade av svenskt stål. Byt ut dem var sjätte månad för att återställa rakapparatens prestanda. HS740-huvuden passar rakapparaterna HS5980, HS7980 och HS9980.

Visa alla fördelar
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

Kompatibla produkter

Head Shaver Pro 5000 Series

Head Shaver Pro 5000 Series
Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

HS5980/15

Head Shaver Pro 7000 Series

Head Shaver Pro 7000 Series
Advanced-rakapparat med 90 minuters driftstid

HS7980/15

Head Shaver Pro 9000 Series

Head Shaver Pro 9000 Series
Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör

HS9980/15

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

Nära rakning, skonsam mot huden

  • Äkta Philips-produkt

  • Passar HS5980, HS7980, HS9980

  • ComfortCut-rakblad

  • Rostfritt rakningssystem

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

Från världens främsta varumärke för elektriska rakapparater*

Philips Head Shaver Pro är designad för en nära rakning som även känns skön mot huden. Det perfekta verktyget för de som vill se prydliga ut, känna sig självsäkra och uttrycka sig själva fullt ut.

Mjuk och skonsam rakning med ComfortCut-rakblad

Mjuk och skonsam rakning med ComfortCut-rakblad

Få en ren och skön rakning med den här rakapparaten från Philips. Rakapparatens 36 ComfortCut-rakblad skär av varje hårstrå precis ovan hudnivå för ett slätt och jämnt resultat.

Tillverkat av svenskt kirurgiskt stål

Tillverkat av svenskt kirurgiskt stål

Philips Head Shaver Pro-rakbladen är tillverkade av svenskt kirurgiskt stål som är korrosionsbeständigt och hudvänligt

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.6

av 5

376

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

26/08/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bäst!

Rakar mer hudnära än någon annan rakapparat för huvudet jag använt tidigare. Tyst och enkel att använda.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör

Datum för användning 2026-07-15

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör

Datum för användning 2026-07-15

07/08/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

HS5980 Headshaver

Tycker shavern klarar sig galant o rakar mycket bra.lätt att hålla och enkel att rengöra.

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Datum för användning 2026-07-15

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Datum för användning 2026-07-15

08/05/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt !

Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.

Fördelar

Bra produkt

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Datum för användning 2026-04-05

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad

Datum för användning 2026-04-05

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 

  1. Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.