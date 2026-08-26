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Nära rakning, skonsam mot huden
Head Shaver Pro-reservhuvuden är utrustade med 36 självslipande ComfortCut-blad tillverkade av svenskt stål. Byt ut dem var sjätte månad för att återställa rakapparatens prestanda. HS740-huvuden passar rakapparaterna HS5980, HS7980 och HS9980.
Äkta Philips-produkt
Passar HS5980, HS7980, HS9980
ComfortCut-rakblad
Rostfritt rakningssystem
Philips Head Shaver Pro är designad för en nära rakning som även känns skön mot huden. Det perfekta verktyget för de som vill se prydliga ut, känna sig självsäkra och uttrycka sig själva fullt ut.
Få en ren och skön rakning med den här rakapparaten från Philips. Rakapparatens 36 ComfortCut-rakblad skär av varje hårstrå precis ovan hudnivå för ett slätt och jämnt resultat.
Philips Head Shaver Pro-rakbladen är tillverkade av svenskt kirurgiskt stål som är korrosionsbeständigt och hudvänligt
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4.6
av 5
376
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
TorsteinB
26/08/2026
Sverige
Verifierad köpare
Bäst!
Rakar mer hudnära än någon annan rakapparat för huvudet jag använt tidigare. Tyst och enkel att använda.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör
Datum för användning 2026-07-15
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 9000 Series HS9980/15 Premiumrakapparat med lyxiga tillbehör
Datum för användning 2026-07-15
Mediakungen
07/08/2026
Sverige
Verifierad köpare
HS5980 Headshaver
Tycker shavern klarar sig galant o rakar mycket bra.lätt att hålla och enkel att rengöra.
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Datum för användning 2026-07-15
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Datum för användning 2026-07-15
Pingis
08/05/2026
Sverige
Verifierad köpare
Utmärkt !
Mycket bra produkt och bra kvalitet. Rakar väldigt bra på skallen och smidig att använda.
Fördelar
Bra produkt
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Datum för användning 2026-04-05
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Head Shaver Pro 5000 Series HS5980/15 Basicrakapparat med ComfortCut-rakblad
Datum för användning 2026-04-05
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.
Källa: Euromonitor International Limited, försäljningsvolym, per kategoridefinition för kroppstrimrar, data från 2024, studie utförd i oktober 2024.