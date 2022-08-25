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  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna
  • För daglig rengöring mellan tänderna

Ny

Philips Sonicare Nozzles for Compact FlosserStandard och Compact

HX3072/00

4
| (185) Recensioner
För daglig rengöring mellan tänderna
Få en skonsam men ändå effektiv rengöring mellan tänderna med munstyckena till Philips Sonicare Compact Flosser. Standard-munstycket ger en riktad rengöring mellan tänderna. Comfort-munstycket, med sin mjuka spets, har utformats för känsliga tandkött.
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Tar bort upp till 99,9 % av placken i behandlade områden*

För daglig rengöring mellan tänderna

  • För daglig rengöring

  • Friskare tandkött på 4 veckor**

  • 2 munstycken: N1 Standard för rengöring mellan tänderna och N2 Comfort för känsliga tänder och känsligt tandkött

  • Endast kompatibla med Philips Sonicare Compact Flosser

N1 Standard-munstycke som är perfekt för noggrann rengöring varje dag

N1 Standard-munstycke som är perfekt för noggrann rengöring varje dag

N1 Standard-munstycket är perfekt för en allsidig daglig rengöring, och tar effektivt bort plack och rester mellan tänderna och längs tandköttskanten.

N1-rengöring med en stråle är perfekt för att ta bort matrester

N1-rengöring med en stråle är perfekt för att ta bort matrester

N1 Standard-spetsen med en stråle är perfekt för att ta bort envisa matrester. 97 % av användare håller med om att den är lämplig för att ta bort matrester mellan tänderna***.

N2 Comfort-munstycke som är perfekt för känsliga tänder och känsligt tandkött

N2 Comfort-munstycke som är perfekt för känsliga tänder och känsligt tandkött

N2 Comfort-munstycket har en mjuk spets av gummi som är särskilt utformad att användas på känsliga tänder och känsligt tandkött utan att kompromissa med plackborttagningen. 95 % av användare håller med om att spetsen är extra varsam mot tandköttet**.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

185

Recensioner

25/08/2022

Sverige

Sverige

Nöjd

Produkten fungerar jättebra. Bra batteri tid och användbart. Jag rekommenderar hög denna produkten.

Fördelar

Smidigt, lätt och bra.

Nackdelar

Ingen vad jag har märkte.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch

04/09/2024

United Kingdom

United Kingdom

Really good

This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories

12/01/2023

United Kingdom

United Kingdom

Fantastic, a really good clean

A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.

Fördelar

All over and in between clean teeth.

Nackdelar

Bathroom death spray until you get the hang of it.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories

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Ansvarsfriskrivningar

  1. I en in vitro-undersökning, faktiska resultat kan variera

  2. Vid användning av Comfort-munstycket, undersökning, USA, N=109, 2023

  3. Vid användning av Standard-munstycket, undersökning, USA, N=109, 2023