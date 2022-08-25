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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Ny
HX3072/00
För daglig rengöring
Friskare tandkött på 4 veckor**
2 munstycken: N1 Standard för rengöring mellan tänderna och N2 Comfort för känsliga tänder och känsligt tandkött
Endast kompatibla med Philips Sonicare Compact Flosser
N1 Standard-munstycket är perfekt för en allsidig daglig rengöring, och tar effektivt bort plack och rester mellan tänderna och längs tandköttskanten.
N1 Standard-spetsen med en stråle är perfekt för att ta bort envisa matrester. 97 % av användare håller med om att den är lämplig för att ta bort matrester mellan tänderna***.
N2 Comfort-munstycket har en mjuk spets av gummi som är särskilt utformad att användas på känsliga tänder och känsligt tandkött utan att kompromissa med plackborttagningen. 95 % av användare håller med om att spetsen är extra varsam mot tandköttet**.
4.0
av 5
185
Recensioner
Alat 13
25/08/2022
Sverige
Nöjd
Produkten fungerar jättebra. Bra batteri tid och användbart. Jag rekommenderar hög denna produkten.
Fördelar
Smidigt, lätt och bra.
Nackdelar
Ingen vad jag har märkte.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Cordless Power Flosser 3000 HX3806/33 Mundusch
Bogdan1988
04/09/2024
United Kingdom
Really good
This is my first such thing and I couldn’t be happier. Takes a while to get used to using it but it will only get better in the way that you will not splash water everywhere and you will get to do it quicker and quicker till you probably reach the 15 seconds on each side, i still take longer than that but i know i am doing it quicker that the first few times i used it. You should start with the lower pressure setting first and gradually increase it as you get used to it. Battery lasts about 4 days till i get the power light flashing and I haven’t tried to check how much longer it lasts after that.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/33 Cordless water flosser with accessories
eetmw
12/01/2023
United Kingdom
Fantastic, a really good clean
A bit of practice is required, as another user said it can be messy until you get the hang of it, I sprayed water everywhere. I don't think it's designed for you to look at what you are spraying but once you have the feel of it it's fine. In terms of cleaning it brilliant, I've used the little brushes for between your teeth since to see how clean the gaps are and it really does the job. Not much else to say, simple and works, I only use it on the high setting.
Fördelar
All over and in between clean teeth.
Nackdelar
Bathroom death spray until you get the hang of it.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Power Flosser 3000 HX3806/31 Cordless water flosser with accessories
I en in vitro-undersökning, faktiska resultat kan variera
Vid användning av Comfort-munstycket, undersökning, USA, N=109, 2023
Vid användning av Standard-munstycket, undersökning, USA, N=109, 2023