Betala senare med Klarna
Registrera dig och få 100 kr rabatt
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Power Flosser
Alla serier
Philips Sonicare Nozzles for Compact Flosser Standard och Compact
Ny
Support
HX3072/00
Gå till butiken
Logga in eller skapa ett konto
Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.
EU-försäkran om överensstämmelse - English (US)
Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)
Alla (1)
Vilken är skillnaden mellan de sladdlösa Power Flosser-munstyckena?
Philips SonicareUSB-A-laddningskabel
Philips SonicareUSB-A-strömadapter
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten
Service och byte
få din trasiga produkt reparerad eller utbytt
Garanti
Våra produkt garanti policys
Kontakta Philips
Vi hjälper gärna till