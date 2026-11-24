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CP2149/02
USB-A-kabel för flexibel laddning
Den här USB-A-laddningskabeln ansluter reseladdningsfodralet till din laptop eller en kompatibel USB-strömadapter.
Den här produkten
Philips Sonicare
USB-A-laddningskabel
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Munstycke till mundusch
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HX7420/12
HX7420/13
HX7420/14
HX7429/04
HX7401/11
HX7401/12
HX7403/07
HX7403/08
HX710A
HX7108/04
HX711B
HX7119/02
Vit
EU/UK
Sladdlängd: 95 cm
Trådlös Power Flosser 3000
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.