ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Philips Sonicare Trådlös Power Flosser 3000 Mundusch

Support

Philips Sonicare Trådlös Power Flosser 3000Mundusch

HX3826/33

Philips Sonicare Trådlös Power Flosser 3000 Mundusch

Gå till butiken

Registrera produkten

Få din förlängda garanti

Registrera inom 90 dagar efter köp och få förlängd garanti (villkor kan gälla).

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Användarhandbok

  • PDF fil, 4.9 MB
  • 11 September 2023

EU-försäkran om överensstämmelse

  • PDF fil, 655.2 kB
  • 17 December 2024

Reservdelar och tillbehör

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Service och byte

få din trasiga produkt reparerad eller utbytt

Garanti

Våra produkt garanti policys

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till