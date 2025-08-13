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Philips Sonicare ProResults8x C1 Soniska tandborsthuvuden

HX6018/07

4.5
| (372) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Överlägsen prestanda.* Garanterad kvalitet.
Philips Sonicare ProResults är ett av våra bästa tandborsthuvuden och passar perfekt för både nya och för vana Sonicare-användare som helt enkelt vill ha den äkta Sonicare-rengöringen till ett otroligt värde.
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Överlägsen prestanda med överlägset värde

Överlägsen prestanda.* Garanterad kvalitet.

  • 8-pack

  • Standardstorlek

  • Klickfäste

  • Allmän rengöring

Optimerat Philips Sonicare-resultat

Optimerat Philips Sonicare-resultat

Den här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en särskild profil som passar tändernas form och gör det enklare att rengöra på svåråtkomliga ställen.

Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar

Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar

Det här borsthuvudet tar bort upp till dubbelt så mycket plack som manuella tandborstar

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

372

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Fördelar

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

24/07/2025

Sverige

Sverige

Suveräna tandborsthuvuden!

Har provat dessa några veckor nu och kan rekommendera dessa starkt! De är enkla att använda och borstar väldigt bra, de känns inte för sträva och känns skonsamma mot båda tänderna och tandköttet!

Fördelar

Bra rengöring

Nackdelar

Lite dyra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Grymt tandborsthuvud

En klar favorit och detta blir den jag kommer att fortsätta köpa i framtiden. Medium soft passar verkligen mig och tänderna känns renare och fräschare efter varje rengöring! Grymt jobbat Philips ni har gjort det igen 😎

Fördelar

Allt

Nackdelar

Pris

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar