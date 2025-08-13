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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX680U
HX6800/44
8-pack
Standardstorlek
Klickfäste
Allmän rengöring
Den här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en särskild profil som passar tändernas form och gör det enklare att rengöra på svåråtkomliga ställen.
Det här borsthuvudet tar bort upp till dubbelt så mycket plack som manuella tandborstar
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
4.5
av 5
372
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
123Jos
13/08/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Gör jobbet!
Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.
Fördelar
Rengör bra, känns bra när man borstar.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Sbra
24/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Suveräna tandborsthuvuden!
Har provat dessa några veckor nu och kan rekommendera dessa starkt! De är enkla att använda och borstar väldigt bra, de känns inte för sträva och känns skonsamma mot båda tänderna och tandköttet!
Fördelar
Bra rengöring
Nackdelar
Lite dyra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Happyguyhappysmile
22/07/2025
Sverige
Del av marknadsföring
Grymt tandborsthuvud
En klar favorit och detta blir den jag kommer att fortsätta köpa i framtiden. Medium soft passar verkligen mig och tänderna känns renare och fräschare efter varje rengöring! Grymt jobbat Philips ni har gjort det igen 😎
Fördelar
Allt
Nackdelar
Pris
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden
Tar bort upp till 2 gånger mer plack än manuella tandborstar