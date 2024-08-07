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  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.
  • Vitare tänder. Fint ska det vara.

Philips Sonicare ProtectiveClean 4300Sonisk eltandborste

HX6800/44

HX680B

4.3
| (932) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten
Vitare tänder. Fint ska det vara.
Känn skillnaden av en skonsam rengöring med vår trycksensor medan du får vitare tänder på en vecka.
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Bleker tänder på bara en vecka.

Vitare tänder. Fint ska det vara.

  • Inbyggd trycksensor

  • Ett rengöringsläge

  • 1 st BrushSync-funktion

Vitare tänder på bara en vecka

Vitare tänder på bara en vecka

Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.

Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Säker och skonsam för känsliga områden, ortodonti och tandbehandlingar

Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

932

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

07/08/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Billigt och suverän

Suverän enkel med två tryck lägen och lång batteritid

Fördelar

Enkel och mkt bra

Nackdelar

Gärna flera tryck lägen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste

17/04/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Prisvärd och effektiv.

Bästa eltandborste jag har haft, tänderna blir verkligen rena. Den har hjälpt till att ta bort missfärgningar jag har haft länge.

Fördelar

Effektiviteten och att man inte behöver ladda så ofta.

Nackdelar

Kan inte komma på några.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste

26/01/2024

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Batteritiden är oslagbar

Snygg och batteriet håller i flera veckor, är supernöjd!

Fördelar

Batteritid + design

Nackdelar

Nya borsthuvud är dyra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonisk eltandborste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonisk eltandborste

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar