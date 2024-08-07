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NYHET Next-Generation DiamondClean
100% synlig feedback när du borstar
HX6800/44
HX680B
Inbyggd trycksensor
Ett rengöringsläge
1 st BrushSync-funktion
Klicka på W2 Optimal White-borsthuvudet för att ta bort ytfläckar och få ett vitare leende. Det är kliniskt bevisat att de tätt sittande fläckborttagningsborsten i mitten gör tänderna vitare på bara en vecka.
Du får en säker borstningsupplevelse: vår sonic-teknik är lämplig för användning med tandställning, fyllningar, kronor, och fasader, och hjälper till att förhindra hål och förbättra munhälsan.
Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.
4.3
av 5
932
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Umbarator
07/08/2024
Sverige
Verifierad köpare
Billigt och suverän
Suverän enkel med två tryck lägen och lång batteritid
Fördelar
Enkel och mkt bra
Nackdelar
Gärna flera tryck lägen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6803/04 Sonisk eltandborste
Krille69
17/04/2024
Sverige
Verifierad köpare
Prisvärd och effektiv.
Bästa eltandborste jag har haft, tänderna blir verkligen rena. Den har hjälpt till att ta bort missfärgningar jag har haft länge.
Fördelar
Effektiviteten och att man inte behöver ladda så ofta.
Nackdelar
Kan inte komma på några.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6800/04 Sonisk eltandborste
Terese123
26/01/2024
Sverige
Verifierad köpare
Batteritiden är oslagbar
Snygg och batteriet håller i flera veckor, är supernöjd!
Fördelar
Batteritid + design
Nackdelar
Nya borsthuvud är dyra
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonisk eltandborste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för ProtectiveClean 4300 HX6806/04 Sonisk eltandborste
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar