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  • Fokuserad rengöring
  • Fokuserad rengöring
  • Fokuserad rengöring
  • Fokuserad rengöring
  • Fokuserad rengöring
  • Fokuserad rengöring

Utgått

Philips Sonicare ProResultsSoniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX6022/05

4.5
| (372) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Fokuserad rengöring
Det mindre borsthuvudet på Philips Sonicare HX6022/05 ersättningsborstar hjälper dig att enkelt manövrera borsten och fokusera på svåråtkomliga ställen.
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Borsthuvud som knäpps på för elektrisk tandborste

Fokuserad rengöring

  • 2-pack

Optimerat Philips Sonicare-resultat

Optimerat Philips Sonicare-resultat

Den här Philips Sonicare-tandborsthuvudet har en särskild profil som passar tändernas form och gör det enklare att rengöra på svåråtkomliga ställen.

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik

Philips Sonicares avancerade soniska teknik sprutar vatten mellan tänderna, och dess borsttag bryter upp plack och sveper bort den för en mycket effektiv daglig borstning.

Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar

Fungerar med alla Philips Sonicare-tandborstar

Det här borsthuvudet klickas på och av borsthandtaget, vilket ger en säker passform, enkelt underhåll och enkel rengöring. Det passar för alla Philips Sonicare-tandborsthandtag utom PowerUp Battery och Essence.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

372

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

13/08/2025

Sverige

Sverige

Gör jobbet!

Tandborsten och borsthuvudena ger en bra tandborstning, låter inte allt för högt och ger en ren och fräsch känsla efter borstningen.

Fördelar

Rengör bra, känns bra när man borstar.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

24/07/2025

Sverige

Sverige

Suveräna tandborsthuvuden!

Har provat dessa några veckor nu och kan rekommendera dessa starkt! De är enkla att använda och borstar väldigt bra, de känns inte för sträva och känns skonsamma mot båda tänderna och tandköttet!

Fördelar

Bra rengöring

Nackdelar

Lite dyra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

22/07/2025

Sverige

Sverige

Grymt tandborsthuvud

En klar favorit och detta blir den jag kommer att fortsätta köpa i framtiden. Medium soft passar verkligen mig och tänderna känns renare och fräschare efter varje rengöring! Grymt jobbat Philips ni har gjort det igen 😎

Fördelar

Allt

Nackdelar

Pris

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för ProResults HX6012/87 2-pack borsthuvuden

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