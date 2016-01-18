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Utgått
HX680C
HX6803/04
HX684B
HX6850/57
HX684A
HX6857/34
HX685B
HX6870/53
HX6481/60
HX680B
HX6800/87
HX642A
HX6483/52
HX680Q
HX6848/98
HX642A
HX6481/50
HX680U
HX6800/44
2-pack
Philips Sonicare DiamondClean-tandborsthuvudet tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 7 dagar.
DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.
Det är kliniskt bevisat att Philips Sonicare DiamondClean-borsthuvud tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste efter bara fyra veckors användning.
4.5
av 5
103
Recensioner
91%
rekommenderar den här produkten
Eva52
18/01/2016
Sverige
Bästa eltandborsten någonsin
Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.
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Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande
Volle
06/01/2016
Danmark
Verifierad köpare
En rigtig god elbørste
Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".
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Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder
garhydwy
26/06/2018
United Kingdom
Amazing
I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well
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Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads