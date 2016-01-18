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  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
  • Överlägsen rengöring. Vitare tänder.

Utgått

Philips Sonicare DiamondCleanSoniska tandborsthuvuden i standardutförande

HX6062

4.5
| (103) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Överlägsen rengöring. Vitare tänder.
Philips Sonicare HX6062/05 ersättningsborstar för bästa prestanda för rengöring och blekning
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Överlägsen rengöring. Vitare tänder.

  • 2-pack

Vitare tänder på bara en vecka

Vitare tänder på bara en vecka

Philips Sonicare DiamondClean-tandborsthuvudet tar bort upp till 100 % fler fläckar och ger vitare tänder på bara 7 dagar.

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

Diamantformade borststrån ger dig 100 % vitare tänder på 1 vecka

DiamondCleans fläckborttagningsdyna är tillverkad av tätt sittande diamantformade borststrån och tar bort ytfläckar som orsakas av mat och dryck. Du kommer att få ett upp till 100 %* vitare leende, på bara 7 dagar.

Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar

Det är kliniskt bevisat att Philips Sonicare DiamondClean-borsthuvud tar bort upp till sju gånger mer plack än en manuell tandborste efter bara fyra veckors användning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.5

av 5

103

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

18/01/2016

Sverige

Sverige

Bästa eltandborsten någonsin

Har använt tandborsten i 3-4 månader nu, och är supernöjd. Den bästa eltandborste jag någonsin haft. Tänderna känns rena, min tandläkare kommenterade senast hur bra jag skötte tänderna, vilket var första gången någonsin:-). Ett extra plus för reseetuiet och det trendiga laddningsglaset.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniska tandborsthuvuden i standardutförande

06/01/2016

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

En rigtig god elbørste

Børstehovederne fungerer fint - de er ikke hårde. "Levetiden" er som andre børstehoveder - ikke meget, meget lang, afhængig af brug. Selve eltandbørsten er glimrende. Den kan indstilles til "forskellige tand/brugsønsker".

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6064/33 Soniske standardtandbørstehoveder

26/06/2018

United Kingdom

United Kingdom

Amazing

I love it. It's easy to use,flexible and it's clean my teeth very well

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för DiamondClean HX6068/26 Standard sonic toothbrush heads

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