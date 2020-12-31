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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Utgått
Ett läge
1 borsthuvud
Den här plackborttagande tandborsten har ett smalt, vinklat borsthuvud som gör att du kommer åt de bakre tänderna och svåråtkomliga ställen bättre.
När du börjar med något nytt krävs en viss tillvänjningstid. Med vårt mjukstartsprogram ökar du borstningseffekten gradvis och skonsamt under de 14 första gångerna som den nya tandborsten används.
Bättre plackborttagning och enklare att komma åt de bakre tänderna. Du kan minska risken för hål genom att borsta två gånger varje dag med den här borsten.
4.4
av 5
223
Recensioner
90%
rekommenderar den här produkten
Len B
31/12/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
high quality, sensible price
Impressed with longevity of battery charge and brush speed
Fördelar
good quality product with at least 2 weeks before re-charge required
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
JackPG
20/09/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent Product
Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.
Fördelar
Efficient with small head for good access
Nackdelar
None
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush
Mitch71
03/08/2019
United Kingdom
Verifierad köpare
Good toothbrush
Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar