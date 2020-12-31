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NYHET Next-Generation DiamondClean

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  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*
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  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*
  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*
  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*
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  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*
  • Tar bort upp till sju gånger mer plack*

Utgått

Philips Sonicare 2 Series plaque control2-serien för plackkontroll

HX6231/01

4.4
| (223) Recensioner | 90% rekommenderar den här produkten
Tar bort upp till sju gånger mer plack*
Du får överlägsen plackborttagning med en enkel knapptryckning
Visa alla fördelar
Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

*än med en vanlig tandborste

Tar bort upp till sju gånger mer plack*

  • Ett läge

  • 1 borsthuvud

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Den här plackborttagande tandborsten har ett smalt, vinklat borsthuvud som gör att du kommer åt de bakre tänderna och svåråtkomliga ställen bättre.

Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram

Du kommer in i Philips Sonicare-rutinen med hjälp av vårt mjukstartsprogram

När du börjar med något nytt krävs en viss tillvänjningstid. Med vårt mjukstartsprogram ökar du borstningseffekten gradvis och skonsamt under de 14 första gångerna som den nya tandborsten används.

Bättre plackborttagning som minskar risken för hål

Bättre plackborttagning som minskar risken för hål

Bättre plackborttagning och enklare att komma åt de bakre tänderna. Du kan minska risken för hål genom att borsta två gånger varje dag med den här borsten.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

223

Recensioner

90%

rekommenderar den här produkten

31/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

high quality, sensible price

Impressed with longevity of battery charge and brush speed

Fördelar

good quality product with at least 2 weeks before re-charge required

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

20/09/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent Product

Very effective. Battery charge lasts a long time. This is the second toothbrush I have purchased so can highly recommend.

Fördelar

Efficient with small head for good access

Nackdelar

None

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series HX6232/20 Sonic electric toothbrush

03/08/2019

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Good toothbrush

Good toothbrush. Easy to use. Recommend it a good toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 2 Series gum health HX6251/42 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar