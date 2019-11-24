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  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet
  • En helt ny känsla av renhet

Philips Sonicare EasyCleanEffektivare plackborttagning

HX6511/02

HX6530

4.3
| (1094) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
En helt ny känsla av renhet
Det viktigaste med en Philips Sonicare eltandborste är känslan av renhet. Den patenterade soniska teknologin pressar vätska djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten och gör rent där en vanlig tandborste inte når. Det långsmala borsthuvudet når enkelt tänderna längst bak i munnen. Med fler borströrelser per minut än vad din manuella gör på en månad tar den bort dubbelt så mycket plack. Vi är stolta över våra tandborstar och vill ha hälsosamma leende konsumenter. Därför erbjuder vi dig att prova produkten i 60 dagar, är du inte nöjd får du pengarna tillbaka.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Med fler borströrelser per minut än vad din manuella gör på en månad

En helt ny känsla av renhet

  • Ett läge, ett tandborsthuvud

  • 60 dagars pengarna tillbaka-garanti

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Vinklad borsthuvudshals gör det enklare att nå de bakre tänderna

Den unikt vinklade borsthuvudshalsen på det här tandborsthuvudet gör det lättare att nå de bakre tänderna och ta bort tandsten på svåråtkomliga ställen.

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

1094

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

24/11/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fördelar

Mycket bra kvalitet

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

16/09/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör ett bra jobb.

Den fungerar mycket bra, är enkel att använda och har inga onödiga funktioner som man kanske aldrig använder. Två handtag är bra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

21/06/2016

Sverige

Sverige

Mycket bra

Var ovan vid intensiteten av borstningen i början men har nu vant mig och är mycket nöjd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar