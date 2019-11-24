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  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning
  • Bättre plackborttagning

Utgått

Philips Sonicare EasyCleanFör en friskare, renare känsla

HX6512/02

4.3
| (1094) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten
Bättre plackborttagning
Enbart två av tio människor i Norden använder eltandborste idag. Det är märkligt tycker vi, speciellt när tandläkare och tandläkarförbundet rekommenderar eltandborste över vanlig tandborstning. Sonicares eltanborste Easyclean ger dig fler borströrelser per minut än vad din manuella tandborste gör på en månad. Vår soniska teknologi pressar vatten och tandkräm in mellan tänderna och in under tandköttskanten vilket skonsamt och effektivt rengör hela munnen, inte enbart tandytan.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

#1 Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Övergå enkelt från manuell tandborste till eltandborste

Bättre plackborttagning

  • Ett läge

  • Två borsthuvuden

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Kliniskt dokumenterat säkert och skonsamt

Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern hjälper dig att följa den rekommenderade borstningstiden

Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

1094

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

24/11/2019

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Den bästa eltandborsten som jag har haft

Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.

Fördelar

Mycket bra kvalitet

Nackdelar

Inga

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

16/09/2016

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Gör ett bra jobb.

Den fungerar mycket bra, är enkel att använda och har inga onödiga funktioner som man kanske aldrig använder. Två handtag är bra.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

21/06/2016

Sverige

Sverige

Mycket bra

Var ovan vid intensiteten av borstningen i början men har nu vant mig och är mycket nöjd.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 

  1. baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)

  2. Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar