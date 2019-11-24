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NYHET Next-Generation DiamondClean
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Utgått
Ett läge
Två borsthuvuden
Philips Sonicare är en skonsam elektrisk tandborste för tandställning (borsthuvudet slits snabbare när det används på tandställningar) och är dessutom säker för tandlagningar (fyllningar, kronor, skalfasader) och parodontala fickor.
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Tvåminuterstimern på den här elektriska Philips Sonicare-tandborsten hjälper dig att följa den borstningstid som rekommenderas av tandvårdspersonal.
4.3
av 5
1094
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Klevo
24/11/2019
Sverige
Verifierad köpare
Den bästa eltandborsten som jag har haft
Det är den absolut bästa eltandborste som jag har använt. Jämfört med konkurrenternas är allt mycket bättre med denna. Batteriet räcker länge innan man behöver ladda det.
Fördelar
Mycket bra kvalitet
Nackdelar
Inga
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Kalle81
16/09/2016
Sverige
Verifierad köpare
Gör ett bra jobb.
Den fungerar mycket bra, är enkel att använda och har inga onödiga funktioner som man kanske aldrig använder. Två handtag är bra.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Fanny
21/06/2016
Sverige
Mycket bra
Var ovan vid intensiteten av borstningen i början men har nu vant mig och är mycket nöjd.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för EasyClean HX6512/02 För en friskare, renare känsla
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.
baserat på två borstningar på två minuter per dag, i rengöringsläge (Clean)
Tar bort upp till 7 gånger mer plack än manuella tandborstar