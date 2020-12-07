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  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring
  • Avancerad rengöring

Utgått

Philips Sonicare FlexCareSonisk eltandborste

HX6902/02

4.1
| (489) Recensioner | 80% rekommenderar den här produkten
Avancerad rengöring
Innovativ teknik ger bättre resultat. Nu finns det en garanterad väg till bättre munhälsa. Det är Philips Sonicare FlexCare som kan anpassas till dina behov.
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Philips Sonicare #11 icon badge DP recommendation

Det mest rekommenderade varumärket med sonisk teknologi av tandläkare världen över1

Avancerad rengöring

  • 3 lägen

  • Två borsthuvuden

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Sonicares soniska teknologi pressar in vatten även mellan tänderna

Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Naturligt vitare tänder med patenterad sonisk teknologi.

Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Förbättrar munhälsan på bara två veckor

Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.1

av 5

489

Recensioner

80%

rekommenderar den här produkten

07/12/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

The sonicare works well

Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

15/11/2018

United Kingdom

United Kingdom

Very good product *****

I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush

04/02/2016

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Excellent product and service

I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024. 