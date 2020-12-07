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Utgått
3 lägen
Två borsthuvuden
Philips Sonicare-eltandborstens unika dynamiska rengöring når försiktigt och effektivt djupt mellan tänderna och längs tandköttskanten.
Tandborstens soniska teknologi och den stora kontaktytan med varje tand har visat sig vara effektiv för att avlägsna fläckar och hålla tänderna naturligt vita.
Philips Sonicares eltandborstar rengör mellan tänderna och längs tandköttskanten och ger ett friskare tandkött på bara två veckor.
4.1
av 5
489
Recensioner
80%
rekommenderar den här produkten
Dell boy
07/12/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
The sonicare works well
Works well teeth and gums feel very clean . Instructions provided are inadequate, no information on brush sync replacement reminder. and recharge alert indication.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Waldo2010
15/11/2018
United Kingdom
Very good product *****
I am very satisfied by using this product. I appreciate two cleaner bodies -
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6932/36 Sonic electric toothbrush
Higgieboy
04/02/2016
United Kingdom
Verifierad köpare
Excellent product and service
I have used Philips products for over thirty years. The sonic Tooth brush is an excellent product easy to use, cleans teeth beautifully. The service I received from Philips Coustomer Services was EXCEPTIONAL. Thanks
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för FlexCare HX6902/02 Sonic electric toothbrush
Baserat på en studie med över 2 600 tandläkare och tandhygienister som utförts i USA, Kanada, Kina, Frankrike, Tyskland, Italien, Japan, Korea, Nederländerna, Schweiz, Spanien, Sverige och Storbritannien under 2023–2024.